Зеленський прибув із візитом до Риму

15 квітня 2026, 17:16
Фото: facebook/Володимир Зеленський
Зеленський вже зустрівся із прем'єр-міністеркою країни Джорджею Мелоні.

Президент Володимир Зеленський у середу, 15 квітня, прибув із офіційним візитом в Італію.

Про це Суспільному повідомив речник голови держави Сергій Никифоров.

За словами співрозмовника видання, у Римі вже почалася зустріч Зеленського з прем'єром Італії Джорджією Мелоні.

Це перший візит українського лідера до Риму з липня 2025 року. Минула зустріч лідерів також була зосереджена на довгостроковій оборонній підтримці та залученні італійських інвестицій у відновлення української інфраструктури.

14 квітня Зеленський з офіційним візитом відвідав Берлін, де зустрівся з канцлером Фрідріхом Мерцом. За підсумками переговорів Мерц оголосив, що Німеччина надасть Україні новий пакет військової допомоги, який міститиме засоби протиповітряної оборони, далекобійну зброю, дрони та боєприпаси.

Увечері того ж дня президент прибув до Осло, де зустрівся з прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере. Сторони підписали декларацію про оборонне партнерство.

15 квітня Зеленський зустрівся зі спікером норвезького парламенту Масудом Гарахані та лідерами політичних партій. Під час зустрічі обговорили підготовку Drone Deal між двома країнами, а також питання створення Спеціального трибуналу щодо злочину агресії росії проти України та кроки, необхідні для його запуску.

