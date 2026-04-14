Німеччина оголосила про нову допомогу Україні та співпрацю в обороні

14 квітня 2026, 14:41
джерело president.gov.ua
Країни підписали низку угод про співпрацю, зокрема у сфері оборони.

Президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Фрідріх Мерц провели спільну пресконференцію за підсумками українсько-німецьких міжурядових консультацій у Берліні. Країни підписали низку угод про співпрацю, зокрема у сфері оборони, включно з домовленістю про електронний обмін даними для бою.

Про це стало відомо з трансляції Офісу президента.

Зеленський назвав угоду з Німеччиною щодо дронів найбільшою угодою такого роду в Європі. Також він повідомив, що до кінця квітня відремонтують нафтопровід "Дружба" і він відновить роботу.

Зеленський зазначив, що Німеччина та Україна підписали 10 угод різного рівня. Зокрема, за його словами, мова йде про домовленості щодо ППО, а саме – про ракети для систем Patriot PAC-2.

"Це і PAC-2 та пускові. Щодо систем IRIS-T, ми за них вдячні. Дякуємо окремо за цю домовленість", – сказав український президент.

Зеленський розповів, що Україна запропонувала Німеччині двосторонню угоду щодо дронів. За його словами, наразі також є домовленість про новий внесок Німеччини в українське виробництво дронів.

"Ціную, що співпраця між Україною і Німеччиною вийшла на рівень змістовного стратегічного партнерства (...) Такий формат міжурядових консультацій між нашими державами сьогодні вперше за понад 20 років. Ми розраховуємо, що наступні консультації між урядами відбудуться наступного року, а не ще через 20 років", – додав Зеленський.

Мерц, своєю чергою, висловив сподівання, що новий прем'єр Угорщини Петер Мадяр прийме пропозицію Хорватії використовувати нафтопровід "Адріа" замість "Дружби". Крім того, канцлер заявив, що Німеччина співпрацює з Україною для обмеження виїзду українських чоловіків призовного віку до Німеччини, а також планує посилити санкції проти тіньового флоту росії.

Німеччина є одним із найбільших європейських донорів України, надавши близько 55 млрд євро військової допомоги з початку повномасштабного вторгнення. У бюджеті на 2026 рік Берлін заклав для Києва 11,5 млрд євро.

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється