Зеленський прибув до Берліна на переговори з Мерцом

14 квітня 2026, 12:00
джерело president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський прилетів до Берліна для зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та участі в українсько-німецьких міжурядових консультаціях.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Зустріч лідерів розпочнеться о 11:45 за київським часом. О 13:10 заплановано спільний пресбрифінг та підписання документів. Пленарне засідання міжурядових консультацій за участю обох лідерів триватиме з 13:55 до 15:00.

Берлін готується до візиту серйозно: поліція міста розгорнула 50 службових автомобілів для охорони периметру навколо офісу канцлера.

Після цього глава держави відвідає Норвегію, де проведе переговори з прем'єр-міністром Йонасом Гар Стьоре.

НімеччинаВолодимир ЗеленськийФрідріх Мерц

Переклад iPress – 14 квітня 2026, 14:44
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 12:01
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 21:45
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 16:13
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 12:47
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 09:30
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 16:10
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
