Зеленський прибув до Берліна на переговори з Мерцом

Президент України Володимир Зеленський прилетів до Берліна для зустрічі з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом та участі в українсько-німецьких міжурядових консультаціях.

Про це повідомив речник президента Сергій Никифоров.

Зустріч лідерів розпочнеться о 11:45 за київським часом. О 13:10 заплановано спільний пресбрифінг та підписання документів. Пленарне засідання міжурядових консультацій за участю обох лідерів триватиме з 13:55 до 15:00.

Берлін готується до візиту серйозно: поліція міста розгорнула 50 службових автомобілів для охорони периметру навколо офісу канцлера.

Після цього глава держави відвідає Норвегію, де проведе переговори з прем'єр-міністром Йонасом Гар Стьоре.