Україна і Норвегія підписали декларацію про оборонне партнерство

15 квітня 2026, 08:33
Україна і Норвегія підписали декларацію про оборонне партнерство
Зеленський і Гар Стьоре підпсиали домовленості, які передбачають спільне виробництво зброї й безпілотних систем.

Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре підписали декларацію про оборонне партнерство.

Про це повідомив Офіс президента у YouTube.

Під час спільної пресконференції сторони заявили, що домовленості передбачають, зокрема розвиток спільних проєктів у виробництві озброєння та безпілотних систем.

Прем'єр Норвегії наголосив, що Україна залишається ключовим пріоритетом норвезької зовнішньої політики, а підписана декларація має закріпити рух до стратегічного партнерства між країнами. За його словами, Норвегія розглядає Україну як важливого союзника, а також отримує цінний бойовий досвід, який може бути використаний для розвитку власних збройних сил.
 
Зеленський повідомив, що сторони обговорили спільне виробництво дронів і вже запустили відповідні домовленості. За його словами, український досвід боротьби з атаками рф, зокрема із застосуванням ударних безпілотників типу Shahed, уже використовують міжнародні партнери на Близькому Сході, а співпраця в цій сфері буде розширюватися.
 
"Ми готові ділитися всім із нашими партнерами – з Норвегією, приватним сектором та іншими країнами. Сьогодні ми починаємо угоду щодо дронів із Норвегією. Тепер наші команди працюватимуть над деталями. Ми також зосередилися на спільних виробничих проєктах – вони вже працюють і можуть бути посилені. Україна вдячна Норвегії за стабільну підтримку в енергетичній сфері – це було надзвичайно важливо під час важкої зими цієї війни", – сказав глава Української держави.
