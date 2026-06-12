Дрони суттєво змінили характер бойових дій – Business Insider
12 червня 2026, 16:55
Фото: www.ekathimerini.com
Зона бойових дій на деяких ділянках фронту розширилася до 50 км.
На деяких ділянках фронту внаслідок масового застосування дронів сіра зона вже розширилася до 50 км, і це не межа.
Про це з посиланням на заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Давида Алояна пише Business Insider.
На саміті з безпілотників у Латвії, розповідаючи про сіру зону, він назвав її "мертвою зоною", оскільки будь-яка техніка там буде знищена за лічені хвилини. Звичайно, не скрізь вона сягає 50 кілометрів, її середня глибина – 20 км. Але тенденція до розширення зберігається.
Автори зазначили, що саме в поточній війні "зона ураження" досягла максимальних значень. Ці зони настільки насичені розвідувальними та ударними безпілотниками, що будь-яка бронетехніка, колісна техніка і навіть солдати швидко уражаються. При цьому такі зони неможливо обійти, оскільки вони є центром бойових дій. Журналісти навели думки різних військових, які підтверджують розширення кіл-зони. Внаслідок цього українська та російська армії перемістили важливі цілі, такі як артилерія, центри матеріально-технічного забезпечення та командно-контрольні пункти, далі вглиб території.
"Ця зона не є порожньою нічийною землею. У ній розташовані позиції обох армій, і невеликі групи з обох сторін також проникли в зону. Але це особливо складне місце для укриття та зміни позицій", – йдеться у статті.
При цьому знищення живої сили в таких зонах не гарантовано – те, як будуть літати безпілотники, дуже сильно залежить від місцевості. Тому іноді піхотинцям вдається "дуже довго" тримати оборону навіть у таких сірих зонах.Однак насиченість сірої зони безпілотниками дуже ускладнює наступальні дії. Вона також не дає накопичити резерви та великі групи для наступу – такі групи дуже швидко виявляються і знищуються.