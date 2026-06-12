Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Дрони суттєво змінили характер бойових дій – Business Insider

12 червня 2026, 16:55
Дрони суттєво змінили характер бойових дій – Business Insider
Фото: www.ekathimerini.com
Зона бойових дій на деяких ділянках фронту розширилася до 50 км.
На деяких ділянках фронту внаслідок масового застосування дронів сіра зона вже розширилася до 50 км, і це не межа.
 
Про це з посиланням на заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Давида Алояна пише Business Insider.
 
На саміті з безпілотників у Латвії, розповідаючи про сіру зону, він назвав її "мертвою зоною", оскільки будь-яка техніка там буде знищена за лічені хвилини. Звичайно, не скрізь вона сягає 50 кілометрів, її середня глибина – 20 км. Але тенденція до розширення зберігається.
 
Автори зазначили, що саме в поточній війні "зона ураження" досягла максимальних значень. Ці зони настільки насичені розвідувальними та ударними безпілотниками, що будь-яка бронетехніка, колісна техніка і навіть солдати швидко уражаються. При цьому такі зони неможливо обійти, оскільки вони є центром бойових дій. Журналісти навели думки різних військових, які підтверджують розширення кіл-зони. Внаслідок цього українська та російська армії перемістили важливі цілі, такі як артилерія, центри матеріально-технічного забезпечення та командно-контрольні пункти, далі вглиб території.
 
"Ця зона не є порожньою нічийною землею. У ній розташовані позиції обох армій, і невеликі групи з обох сторін також проникли в зону. Але це особливо складне місце для укриття та зміни позицій", – йдеться у статті.
 
При цьому знищення живої сили в таких зонах не гарантовано – те, як будуть літати безпілотники, дуже сильно залежить від місцевості. Тому іноді піхотинцям вдається "дуже довго" тримати оборону навіть у таких сірих зонах.Однак насиченість сірої зони безпілотниками дуже ускладнює наступальні дії. Вона також не дає накопичити резерви та великі групи для наступу – такі групи дуже швидко виявляються і знищуються.

 

дронивійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Повна хронологія справи
Політика
Повна хронологія справи "Трамп – росія". російська пральня Трампа. Частина 5 – Крейг Анґер
Переклад iPress – 12 червня 2026, 14:54
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Політика
Україна вже не програє. Захід досі не готовий до поразки росії – Едвард Лукас
Переклад iPress – 12 червня 2026, 11:16
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Політика
Кринжовий вікенд путіна. Парад принижень і демонстрація сили, яка нікого не переконала – Кеті Янг
Переклад iPress – 12 червня 2026, 08:45
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
Бізнес & Фінанси
Реальні кейси: як лінкбілдинг допоміг українським компаніям збільшити продажі
11 червня 2026, 14:22
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Політика
Від залежності до партнерства. Чеський приклад для Європи – Hudson Institute
Переклад iPress – 11 червня 2026, 13:25
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
Cуспільство
Як обрати вишиванку дитині у 2026 році – тренди, тканини та орнаменти
11 червня 2026, 12:18
Великі держави більше не всесильні. Україна, Іран і Тайвань змінюють правила гри для тих, хто звик диктувати силою – Wall Street Journal
Cуспільство
Великі держави більше не всесильні. Україна, Іран і Тайвань змінюють правила гри для тих, хто звик диктувати силою – Wall Street Journal
Переклад iPress – 11 червня 2026, 12:11
Україна має виграти не лише війну, а й битву за пам’ять. Інакше мир стане лише паузою перед новою агресією росії – CEPA
Політика
Україна має виграти не лише війну, а й битву за пам’ять. Інакше мир стане лише паузою перед новою агресією росії – CEPA
Переклад iPress – 11 червня 2026, 08:19
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється