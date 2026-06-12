Дрони суттєво змінили характер бойових дій – Business Insider

Зона бойових дій на деяких ділянках фронту розширилася до 50 км.

На деяких ділянках фронту внаслідок масового застосування дронів сіра зона вже розширилася до 50 км, і це не межа.

Про це з посиланням на заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Давида Алояна пише Business Insider.

На саміті з безпілотників у Латвії, розповідаючи про сіру зону, він назвав її "мертвою зоною", оскільки будь-яка техніка там буде знищена за лічені хвилини. Звичайно, не скрізь вона сягає 50 кілометрів, її середня глибина – 20 км. Але тенденція до розширення зберігається.

Автори зазначили, що саме в поточній війні "зона ураження" досягла максимальних значень. Ці зони настільки насичені розвідувальними та ударними безпілотниками, що будь-яка бронетехніка, колісна техніка і навіть солдати швидко уражаються. При цьому такі зони неможливо обійти, оскільки вони є центром бойових дій. Журналісти навели думки різних військових, які підтверджують розширення кіл-зони. Внаслідок цього українська та російська армії перемістили важливі цілі, такі як артилерія, центри матеріально-технічного забезпечення та командно-контрольні пункти, далі вглиб території.