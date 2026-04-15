Президент Угорщини непридатний, він має піти – Мадяр

Лідер партії Тиса Петер Мадяр заявив, що президент Угорщини Томаш Шуйок має залишити посаду після формування нового уряду.

“Тамаш Шуйок непридатний для того, щоб втілювати єдність угорської нації. Тамаш Шуйок непридатний для того, щоб бути охоронцем верховенства права в Угорщині. Тамаш Шуйок непридатний для того, щоб бути моральним еталоном, бути взірцем для наслідування для угорського народу”, – сказав Петер Мадяр, зазначивши, що президент республіки має залишити посаду після формування нового уряду.

Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині відбулися вибори, на яких партія Петера Мадяра “Тиса” здобула переконливу перемогу, отримавши конституційну більшість голосів у новому парламенті. Після виборів Петер Мадяр закликав до масштабних змін в країні.

Тамаш Шуйок обраний президентом країни парламентом Угорщини у 2024 році. До цього, з 2015 року він працював суддею конституційного суду країни. У 2016 році обраний головою конституційного суду.