ЄС визначив умови для розблокування €35 млрд для уряду Мадяра – FT

Перші переговори, 27 умов і 35 млрд євро на кону.

Європейська комісія розпочала переговори з новообраним прем'єром Угорщини Петером Мадяром одразу після його переконливої перемоги на парламентських виборах. Брюссель очікує від нього реформ, зближення з Україною та скасування орбанівського курсу – в обмін на розблокування 35 млрд євро заморожених коштів.

Про це повідомляє Financial Times.

Що хоче ЄС

Посадовці Євросоюзу визнали, що конституційна більшість, здобута Мадяром, перевершила їхні очікування – але водночас підвищила вимоги до нього. "Він має повноцінний мандат на зміни... і ми співпрацюємо з ним з першого дня. Настрій такий: давайте подвоїмо ставки на нього" – заявив один із високопосадовців ЄС.

Серед ключових вимог – розблокування кредиту для України на 90 млрд євро та скасування угорського вето на черговий пакет санкцій проти росії. Крім того, Угорщині доведеться виконати 27 умов: провести антикорупційні перевірки, відновити незалежність судової влади та скасувати низку законів епохи Орбана, що суперечать нормам ЄС.

Окремою проблемою є невиконання Угорщиною рішень Європейського суду щодо законодавства про притулок. Через це країна щодня сплачує штраф у розмірі 1 млн євро – загальна сума вже сягнула майже 900 млн євро, які Брюссель вираховує з угорської частки бюджету ЄС.

Гроші готові, але не одразу

Із 35 млрд євро заморожених коштів близько 18 млрд – бюджетні кошти ЄС, заблоковані через порушення верховенства права. Ще понад 17 млрд – дешеві оборонні кредити. Посадовці ЄС вже розпочали підготовку до надання Україні кредиту, щоб рішення про виділення коштів могло бути ухвалене одразу після інавгурації Мадяра.

Водночас Брюссель не хоче повторити польський сценарій: після перемоги Туска у 2023 році кошти були розморожені надто швидко, а реформи загальмували через протидію президента країни.

За конституцією Угорщини, президент має 30 днів на приведення нового парламенту до присяги. Посадовці ЄС занепокоєні тим, що Орбан може скористатися цим часом для законодавчих або кадрових змін, які ускладнять реформи.

Мадяр, своєю чергою, запевнив, що Угорщина знову стане надійним партнером у ЄС і НАТО. Свій перший закордонний візит він планує до Варшави та Відня – проте не виключає поїздки до Брюсселя ще до офіційного вступу на посаду.