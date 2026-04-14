ЄС визначив умови для розблокування €35 млрд для уряду Мадяра – FT

14 квітня 2026, 08:22
ЄС визначив умови для розблокування €35 млрд для уряду Мадяра – FT
Перші переговори, 27 умов і 35 млрд євро на кону.

Європейська комісія розпочала переговори з новообраним прем'єром Угорщини Петером Мадяром одразу після його переконливої перемоги на парламентських виборах. Брюссель очікує від нього реформ, зближення з Україною та скасування орбанівського курсу – в обмін на розблокування 35 млрд євро заморожених коштів.

Про це повідомляє Financial Times.

Що хоче ЄС

Посадовці Євросоюзу визнали, що конституційна більшість, здобута Мадяром, перевершила їхні очікування – але водночас підвищила вимоги до нього. "Він має повноцінний мандат на зміни... і ми співпрацюємо з ним з першого дня. Настрій такий: давайте подвоїмо ставки на нього" – заявив один із високопосадовців ЄС.

Серед ключових вимог – розблокування кредиту для України на 90 млрд євро та скасування угорського вето на черговий пакет санкцій проти росії. Крім того, Угорщині доведеться виконати 27 умов: провести антикорупційні перевірки, відновити незалежність судової влади та скасувати низку законів епохи Орбана, що суперечать нормам ЄС.

Окремою проблемою є невиконання Угорщиною рішень Європейського суду щодо законодавства про притулок. Через це країна щодня сплачує штраф у розмірі 1 млн євро – загальна сума вже сягнула майже 900 млн євро, які Брюссель вираховує з угорської частки бюджету ЄС.

Гроші готові, але не одразу

Із 35 млрд євро заморожених коштів близько 18 млрд – бюджетні кошти ЄС, заблоковані через порушення верховенства права. Ще понад 17 млрд – дешеві оборонні кредити. Посадовці ЄС вже розпочали підготовку до надання Україні кредиту, щоб рішення про виділення коштів могло бути ухвалене одразу після інавгурації Мадяра.

Водночас Брюссель не хоче повторити польський сценарій: після перемоги Туска у 2023 році кошти були розморожені надто швидко, а реформи загальмували через протидію президента країни.

За конституцією Угорщини, президент має 30 днів на приведення нового парламенту до присяги. Посадовці ЄС занепокоєні тим, що Орбан може скористатися цим часом для законодавчих або кадрових змін, які ускладнять реформи.

Мадяр, своєю чергою, запевнив, що Угорщина знову стане надійним партнером у ЄС і НАТО. Свій перший закордонний візит він планує до Варшави та Відня – проте не виключає поїздки до Брюсселя ще до офіційного вступу на посаду.

УгорщинаЄврокомісіяПетер Мадяр

Останні матеріали

Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Політика
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 12:01
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Політика
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 21:45
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Політика
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 16:13
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Політика
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 12:47
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Політика
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 09:30
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Технології
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 16:10
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Технології
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Політика
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 11:46
