Європа без Орбана може отримати нових проблемних лідерів – Politico

15 квітня 2026, 15:05
Фото: apnews.com
Медіа аналізує, що навіть без прем’єр-міністра Віктора Орбана в ЄС залишаються політики, які можуть блокувати спільні рішення, зокрема щодо України та санкцій проти росії.

Після зміни влади в Угорщині проблеми для одностайності в Європейському Союзі можуть не зникнути – їх можуть створювати інші лідери країн-членів.

Про це пише Politico.

Одним із таких лідерів називають прем’єра Словаччини Роберта Фіцо. Раніше він уже приєднувався до Орбана в блокуванні санкцій проти росії та вимагав перегляду фінансової підтримки України з боку ЄС.

Ще одним потенційним проблемним лідером Politico називає прем’єра Чехія Андрея Бабіша. Він уже виступав за скорочення підтримки України та критикував окремі європейські фінансові ініціативи.

Водночас експерти зазначають, що його позиція не завжди повністю збігається з Орбаном: попри критику Чехія зберігала участь в ініціативах із підтримки України, зокрема щодо постачання боєприпасів.

Окремо згадується прем’єр-міністерка Італія Джорджа Мелоні. Вона загалом підтримує європейську політику, але іноді займає жорсткішу позицію у питаннях фінансування та міграції. Вона може як підтримувати компроміси, так і приєднуватися до критичних позицій.

Ще один потенційний гравець – колишній прем’єр Словенії Янез Янша, якого називають популістом із жорсткою риторикою. Водночас щодо України він раніше підтримував її євроінтеграційний курс.

Також Politico згадує політичні процеси в Болгарії, де колишній президент Румен Радєв може посилити свій вплив. Він раніше критикував військову допомогу Україні та виступав проти її нарощування.

Запобігти наступній пандемії. Поєднання глобальної охорони здоров'я та ШІ для національної безпеки – National Interest
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 15:27
Довибори й переходи депутатів розв'язали руки канадським лібералам. Прем'єр Марк Карні отримав контроль над парламентом – New York Times
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 11:55
Ослаблену зсередини державу легше зламати. Головним супротивником Естонії залишається росія – Марго Паллосон
Переклад iPress – 15 квітня 2026, 08:37
Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 14:44
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 12:01
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 21:45
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 16:13
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 12:47
