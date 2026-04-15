Європа без Орбана може отримати нових проблемних лідерів – Politico

Після зміни влади в Угорщині проблеми для одностайності в Європейському Союзі можуть не зникнути – їх можуть створювати інші лідери країн-членів.

Про це пише Politico.

Медіа аналізує, що навіть без прем’єр-міністра Віктора Орбана в ЄС залишаються політики, які можуть блокувати спільні рішення, зокрема щодо України та санкцій проти росії.

Одним із таких лідерів називають прем’єра Словаччини Роберта Фіцо. Раніше він уже приєднувався до Орбана в блокуванні санкцій проти росії та вимагав перегляду фінансової підтримки України з боку ЄС.

Ще одним потенційним проблемним лідером Politico називає прем’єра Чехія Андрея Бабіша. Він уже виступав за скорочення підтримки України та критикував окремі європейські фінансові ініціативи.

Водночас експерти зазначають, що його позиція не завжди повністю збігається з Орбаном: попри критику Чехія зберігала участь в ініціативах із підтримки України, зокрема щодо постачання боєприпасів.

Окремо згадується прем’єр-міністерка Італія Джорджа Мелоні. Вона загалом підтримує європейську політику, але іноді займає жорсткішу позицію у питаннях фінансування та міграції. Вона може як підтримувати компроміси, так і приєднуватися до критичних позицій.

Ще один потенційний гравець – колишній прем’єр Словенії Янез Янша, якого називають популістом із жорсткою риторикою. Водночас щодо України він раніше підтримував її євроінтеграційний курс.

Також Politico згадує політичні процеси в Болгарії, де колишній президент Румен Радєв може посилити свій вплив. Він раніше критикував військову допомогу Україні та виступав проти її нарощування.