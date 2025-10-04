Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
ПОЛІТИКА

На виборах у Чехії перемагає партія Бабіша з антиукраїнською позицією

04 жовтня 2025, 19:42
Фото: ukrinform.ua
Явка виборців сягнула 68%.

У суботу, 4 жовтня, у Чехії завершилися дводенні вибори до парламенту. За їхніми результатами, перемогу здобуває популістська партія ANO колишнього премʼєр-міністра країни Андрея Бабіша, який має антиукраїнські погляди.

Про це повідомляє інформаційний портал CT24.

Виборчі дільниці закрилися о 15:00 за Києвом. Станом на 18:40 вже опрацьовано протоколи з 94% виборчих дільниць.

Загалом шість партій подолали пʼятивідсотковий барʼєр, необхідний для отримання місць у нижній палаті парламенту, який налічує 200 депутатів.

Так, партія ANO Бабіша отримала 35,5% голосів, тоді як коаліція Spolu під керівництвом чинного премʼєра Петера Фіали — 22,5%.

Третє місце серед партій посіла центристська партія STAN, набравши близько 11%.

За нею йдуть Чеська піратська партія з результатом близько 8,7 % голосів та ультраправа політсила SPD (Svoboda a přímá demokracie) правопопуліста Томіо Окамури з результатом трохи менш ніж вісім відсотків.

Лідер партії ANO, який очолював лівоцентристський уряд Чехії у 2017-2021 роках, раніше заявив, що його метою є створення однопартійного уряду.

У липні Бабіш погрожував, що в разі перемоги його політичної сили на виборах уряд скасує ініціативу щодо поставок боєприпасів для України. Фіала тоді заявляв, що скасування цієї ініціативи було б великою помилкою.

ЧехіявибориАндрей Бабіш

