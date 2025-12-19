путін: росія може утриматися від ударів під час виборів в Україні

Задля забезпечити голосування для українців.

росія нібито готова утриматися від ударів углиб території України на час проведення виборів.

Про це заявив президент рф владімір путін під час пресконференції "Підсумки року".

"Ми готові подумати над тим, щоб забезпечити безпеку під час виборів на Україні. Хоча б припинити, утриматися від ударів углиб території у день голосування", – сказав путін.

Водночас він зазначив, що російська влада очікує, що українці, які проживають у росії, також зможуть проголосувати: "Якщо вже вибори будуть, ми маємо право вимагати від організаторів, щоб були забезпечені умови для голосування українців на території рф".

Під час "прямої лінії" путін пригрозив наслідками для країн, які передадуть Україні заморожені активи рф.