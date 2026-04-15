В Одесі дрон влучив у багатоповерхівку: є загиблий та постраждалі

Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.

Увечері 15 квітня російські війська атакували Україну ударними безпілотниками, частина з яких була спрямована на Одесу. Один із дронів влучив у житловий багатоповерховий будинок.

Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Унаслідок удару пошкоджено квартири на 5–7 поверхах будівлі. Після влучання виникла пожежа, яка охопила частину приміщень.

Рятувальники оперативно прибули на місце та локалізували займання, однак роботи з повної ліквідації наслідків тривали. Екстрені служби проводять обстеження будівлі та оцінюють ступінь руйнувань.

Спочатку повідомлялося про чотирьох постраждалих. Пізніше голова Одеської ДВА Сергій Лисак уточнив, що кількість травмованих зросла до шести осіб. Один із постраждалих помер від отриманих травм.

Також стало відомо, що в Березівському районі області внаслідок атаки безпілотника пошкоджено дах приватного будинку. На прилеглій території виникла пожежа, яку рятувальники згодом ліквідували. Інформації про постраждалих там не надходило.

На місці в Одесі розгорнули оперативний штаб. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають.