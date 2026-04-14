The Guardian пояснив, що означає перемога Мадяра для Європи та України

Переконлива перемога лідера опозиційної партії "Тиса" Петера Мадяра на виборах в Угорщині завершує 16 років правління Віктора Орбана. Наслідки цього результату відчуватимуться далеко за межами країни, від Брюсселя до москви і від Києва до Вашингтона.

Про це пишуть кореспонденти The Guardian.

Що змінюється для ЄС

Орбан роками підривав колективні зусилля Євросоюзу, блокував кредит для України на 90 млрд євро та гальмував санкції проти росії, залишаючи ЄС роз'єднаним. Останні повідомлення ЗМІ також свідчать, що Будапешт передавав конфіденційну інформацію ЄС до кремля.

Мадяр пообіцяв відновити відносини з Брюсселем. У своїй промові він зайняв примирливу позицію, визнавши, що ЄС є "складною, бюрократичною, орієнтованою на компроміси" організацією, але заявив, що компроміси можливі. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відкрито висловила полегшення від результатів виборів.

Позиція щодо України та росії

Деякі позиції Мадяра щодо росії та України не надто відрізняються від орбанівських. Він висловив сподівання на швидке завершення війни та скасування санкцій проти росії, пояснивши це економічними інтересами Угорщини. Водночас він не заперечує проти кредитної угоди ЄС для Києва на 90 млрд євро, хоча й наполягає на звільненні Угорщини від участі у фінансуванні через "дуже складне фінансове становище країни". Швидкий вступ України до ЄС Мадяр також не підтримує.

Удар для Трампа

Поразка Орбана стала болючою для президента США Дональда Трампа, який кілька днів тому обіцяв залучити американську "економічну міць" до Угорщини у разі його переобрання. Орбана колись називали "Трампом до Трампа", а нещодавній візит віцепрезидента Венса до Угорщини лише підкреслив їхню ідеологічну близькість. Масштаб перемоги Мадяра вже змусив частину європейських правих замислитися: міністр оборони Бельгії Тео Франкен назвав підтримку з боку Венса "дуже дурним передвиборчим кроком".

Ультраправі в Європі сприйняли поразку Орбана з сумом. Лідерка французьких ультраправих Марін Ле Пен заявила, що він "із мужністю та рішучістю захищав свободу й суверенітет Угорщини". Лідер іспанської Vox Сантьяго Абаскаль написав, що Орбан "залишає глибокий слід у всіх патріотичних силах Європи".

Сам Мадяр наголосив, що США залишаються важливим партнером. Телефонувати Трампу першим він не планує, але відповість на дзвінок, якщо його ініціює Білий дім.