Проросійські хакери намагалися зірвати роботу електростанції у Швеції

15 квітня 2026, 18:33
Фото: РБК
Швеція попереджає про зростання загрози з боку проросійських хакерських груп.

Уряд Швеції повідомив 15 квітня, що проросійська кібергрупа намагалася зірвати роботу шведської теплової електростанції минулого року, додавши, що російські гібридні атаки стали частішими та серйознішими.

Міністр цивільної оборони Швеції Карл-Оскар Болін заявив, що група атакувала електростанцію на заході Швеції навесні 2025 року, але атака була невдалою. Болін не назвав назву станції.

Про це пише Reuters.

"Служба безпеки розслідувала цю справу і змогла встановити особу, яка стояла за нею — вона мала зв’язки з російськими розвідувальними та силовими структурами. На щастя, серйозних наслідків не сталося завдяки вбудованому захисному механізму", — заявив Болін на пресконференції.

Представник Служби безпеки повідомив, що відомство більше не веде відкритого розслідування у цій справі.

Болін порівняв інцидент із подібними атаками на енергетичну інфраструктуру в Польщі, у яких польська влада звинувачує російські спецслужби. Болін додав, що гібридні атаки росії стали частішими після вторгнення в Україну і останнім часом також більш небезпечними.

"Ми вже певний час бачимо, що проросійські особи та групи, які раніше здійснювали DDoS-атаки, тепер намагаються проводити руйнівні кібератаки проти бізнесу в Європі, зокрема й проти шведських об’єктів", – сказав він.

