Перші результати виборів в Угорщині: Мадяр упевнено попереду

В Угорщині після закриття виборчих дільниць стали відомі перші підсумки парламентських виборів.

Після закриття виборчих дільниць в Угорщині розпочався підрахунок голосів на парламентських виборах. Перші результати свідчать про переконливе лідерство опозиції.

Станом на 21:50 за київським часом підраховано 29,21% бюлетенів. Опозиційна "Тиса" Петера Мадьяра наразі набирає 66,33% голосів — це 132 мандати з 199 у парламенті, що лише на один менше за конституційну більшість. Правляча партія "Фідес" Віктора Орбана поки отримує 29,65% і 59 мандатів.

Нагадаємо, що сьогодні, 12 квітня, вибори відзначились історичною явкою — станом на 18:30 проголосували 77,80% угорців, майже 6 млн осіб. Попередній рекорд 2002 року було побито ще до 17:00.

Результати збігаються з передвиборчими прогнозами: опитування 21 Research Center передбачало перемогу "Тиси" з 55% голосів проти 38% у "Фідес".