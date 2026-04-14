Мелоні пропонує включити в мирний план для України гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО

Стаття 5 Північноатлантичного договору закріплює принцип колективної оборони.

Італія запропонувала включити до мирного плану для України надання гарантій безпеки Києву за зразком статті 5 Договору про НАТО.

Про це заявила прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні на пресбрифінгу, повідомляє агенція ANSA.

"Конкретні пропозиції до мирного плану включають гарантії безпеки для України за зразком статті 5 Договору про НАТО, і це була італійська пропозиція, яку спочатку всі сприймали з підозрою, але потім вона стала пропозицією, включеною до документів мирного плану. Ми продовжуємо виконувати свою роботу серйозно, також прагнучи запропонувати можливі рішення нашим союзникам, і мені здається, що це елемент, який визнають усі", – сказала Мелоні.

Вона додала, що під час зустрічі з Президентом Володимиром Зеленським висловить підтримку Україні.

"Як добре відомо, Італія в останні роки без жодних умов чи застережень стояла поруч з Україною, що зазнала нападу. Ми зробили все можливе, щоб допомогти народу, який захищає себе, і, роблячи це, також захищає нас. І саме це ми продовжуватимемо робити, працюючи над побудовою шляху до миру, який має бути сталим, і на якому Італія не стоятиме склавши руки", – заявила Мелоні.

Повідомляється, що Президент Італійської Республіки Серджіо Матарелла зустрінеться з Президентом України Володимиром Зеленським завтра о 17:00 (за італійським часом) у Квірінале (Президентському палаці в Римі).