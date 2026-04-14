Politico дізналось, хто буде замість глави Пентагону

14 квітня 2026, 21:07
Politico дізналось, хто буде замість глави Пентагону
Гегсет пропустить новий "Рамштайн".
Міністр оборони США Піт Гегсет не братиме участі у засіданні Контактної групи з питань оборони України. Замість нього буде керівник політичного підрозділу Пентагону Елбрідж Колбі.
 
Про це повідомляє Politico.
 
Двоє американських посадовців повідомили, що нерегулярна участь Гегсета у засіданнях у форматі "Рамштайн" протягом останнього року свідчить про зміну пріоритетів адміністрації президента США.
 
За словами джерел видання, Вашингтон очікує, що Європа самостійно забезпечуватиме військову підтримку України.
 
У зустрічі, що відбудеться в середу, 15 квітня, візьмуть участь понад 50 міністрів оборони країн-союзників України. Її координуватимуть міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і глава оборонного відомства Британії Джон Гілі, які перейняли цю роль після відмови США від лідерства у групі.
 
Водночас США продовжують передавати Україні розвідувальні дані й виконувати раніше схвалені постачання озброєння, однак нова військова допомога не затверджується.

 

Останні матеріали

Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 14:44
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Політика
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 12:01
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Політика
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 21:45
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Політика
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 16:13
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Політика
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 12:47
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Політика
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 09:30
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Технології
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 16:10
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Технології
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
