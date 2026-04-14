Politico дізналось, хто буде замість глави Пентагону
14 квітня 2026, 21:07
джерело Instagram Pete Hegseth
Гегсет пропустить новий "Рамштайн".
Міністр оборони США Піт Гегсет не братиме участі у засіданні Контактної групи з питань оборони України. Замість нього буде керівник політичного підрозділу Пентагону Елбрідж Колбі.
Про це повідомляє Politico.
Двоє американських посадовців повідомили, що нерегулярна участь Гегсета у засіданнях у форматі "Рамштайн" протягом останнього року свідчить про зміну пріоритетів адміністрації президента США.
За словами джерел видання, Вашингтон очікує, що Європа самостійно забезпечуватиме військову підтримку України.
У зустрічі, що відбудеться в середу, 15 квітня, візьмуть участь понад 50 міністрів оборони країн-союзників України. Її координуватимуть міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус і глава оборонного відомства Британії Джон Гілі, які перейняли цю роль після відмови США від лідерства у групі.
Водночас США продовжують передавати Україні розвідувальні дані й виконувати раніше схвалені постачання озброєння, однак нова військова допомога не затверджується.