Держдума дозволила путіну нападати на будь-яку країну на його вибір

Приводом для вторгнення може стати навіть арешт російського диверсанта або звичайного злочинця з російським паспортом.

Російська Держдума ухвалила в першому читанні проект закону, який надає президенту рф повноваження вводити війська в країни, де утискають росіян.

Про це пишуть російські ЗМІ.

У пояснювальній записці до законопроекту вказується на необхідність захистити громадян рф у разі їхнього "арешту, затримання, кримінального та іншого переслідування на виконання рішень судів іноземних держав".

"Комітет Державної Думи з питань оборони підтримує концепцію законопроекту, оскільки запропоноване регулювання сприятиме захисту прав, свобод і законних інтересів російських громадян, захисту російських організацій від іноземних протиправних посягань, а також протидії кампанії шаленої русофобії, яка триває на зовнішньому треку", - заявив голова комітету Держдуми з питань оборони Андрій Картаполов.