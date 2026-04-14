Держдума дозволила путіну нападати на будь-яку країну на його вибір

14 квітня 2026, 20:53
Держдума дозволила путіну нападати на будь-яку країну на його вибір
Фото: Reuters
Приводом для вторгнення може стати навіть арешт російського диверсанта або звичайного злочинця з російським паспортом.
Російська Держдума ухвалила в першому читанні проект закону, який надає президенту рф повноваження вводити війська в країни, де утискають росіян.
 
Про це пишуть російські ЗМІ.
 
У пояснювальній записці до законопроекту вказується на необхідність захистити громадян рф у разі їхнього "арешту, затримання, кримінального та іншого переслідування на виконання рішень судів іноземних держав".
 
"Комітет Державної Думи з питань оборони підтримує концепцію законопроекту, оскільки запропоноване регулювання сприятиме захисту прав, свобод і законних інтересів російських громадян, захисту російських організацій від іноземних протиправних посягань, а також протидії кампанії шаленої русофобії, яка триває на зовнішньому треку", - заявив голова комітету Держдуми з питань оборони Андрій Картаполов.
 
