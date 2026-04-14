МВФ прогнозує ризики рецесії через ескалацію війни в Ірані

14 квітня 2026, 19:49
Фото: rian.com.ua
Відповідно до базового сценарію, світовий ВВП зросте на 3,1% у 2026 році, що менше січневого прогнозу у 3,3%.
Міжнародний валютний фонд погіршив прогноз зростання світової економіки на 2026 рік.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Головною причиною став масштабний "нафтовий шок", спровокований конфліктом на Близькому Сході. Як ідеться у звіті World Economic Outlook, згідно з базовим сценарієм (який передбачає короткочасний конфлікт), світовий ВВП зросте на 3,1% у 2026 році, що менше січневого прогнозу у 3,3%. 
 
Проте через високу невизначеність МВФ розробив три варіанти розвитку подій:
 
  • оптимістичний (базовий): Зростання — 3,1%. Інфляція зросте до 4,4% (проти 4,1% у 2025-му).
  • несприятливий: Зростання — 2,5%. Інфляція сягне 5,4%.
  • найгірший (рецесійний): Зростання впаде нижче 2%. Це стане п’ятим випадком глобальної рецесії з 1980 року (після пандемії COVID-19 та кризи 2008 року). За цього сценарію ціна на нафту в середньому становитиме $110 за барель, а інфляція у 2027 році сягне 6,1%.
 
Найбільших втрат зазнають країни, що розвиваються, та держави безпосередньо в зоні конфлікту. Так, в Ірані очікується падіння ВВП на 6,1% (у січні прогнозували зростання на 1,1%). На Близькому Сході загальне сповільнення опуститься до 1,9% (проти 3,6% торік). Економіки Кувейту, Іраку та Катару можуть скоротитися. Щодо Європи, то прогнози для Німеччини та Великої Британії знижені до 0,8%. У США економіка зросте на 2,3%. Вплив війни тут менший, оскільки країна є нетто-експортером енергоносіїв. Для Китаю очікують зростання на рівні 4,4% завдяки внутрішнім стимулювальним заходам.
 
Головним чинником кризи є фактичне закриття Ормузької протоки, через яку проходить п'ята частина світового експорту нафти. Ситуація загострилася після того, як 13 квітня президент США Дональд Трамп розпочав морську блокаду протоки. Головний економіст МВФ П'єр-Олів'є Гурінша зазначив, що кожен день перебоїв в енергопостачанні наближає світ до найгіршого економічного сценарію. Питання подолання наслідків шоку і відновлення судноплавства будуть пріоритетними на зустрічах фінансових лідерів у Вашингтоні цього тижня.

 

