Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

На ЧАЕС розповіли, у якому стані несучі конструкції саркофага

14 квітня 2026, 19:32
Фото: twitter.com/evansovich
Показники потужності еквівалентної дози гамма-випромінювання на промисловому майданчику ЧАЕС перебувають у межах встановлених контрольних рівнів.
Фахівець Greenpeace Україна розповів про ризик обвалу саркофага Чорнобильської АЕС. Але насправді несучі конструкції споруди не пошкоджені.
 
Про це повідомляє Greenpeace Україна та державне спеціалізоване підприємство "Чорнобильська АЕС" у Facebook.
 
Старший ядерний фахівець Greenpeace Україна Шон Берні у своєму звіті написав про те, що без термінового ремонту саркофага є ризик його обвалу.
 
"Удар російського дрона у лютому 2025 року підвищив ризик обвалу саркофага ще до безпечного демонтажу. Наш меседж простий: цей злочин має бути покараний, включно з максимальними санкціями проти "Росатома", - зазначив Берні.
 
У державному спеціалізованому підприємстві "Чорнобильська АЕС" зазначили, що після атаки новий безпечний конфайнмент (саркофаг) втратив свої властивості повної герметизації. При цьому захисна оболонка продовжує частково виконувати основну роль - екологічну ізоляцію зруйнованого внаслідок аварії четвертого енергоблоку ЧАЕС.
 
"Пошкодження несучих конструкцій локалізуючої споруди об'єкта "Укриття", нового безпечного конфайнмента внаслідок влучання ударного дрона 14 лютого 2025 року та наслідків гасіння пожежі не зафіксовано", - уточнили на підприємстві.
 
Водночас, як додали представники ДСП ЧАЕС, за умови штатної роботи всіх систем і відсутності повторних атак або іншого фізичного впливу ризики неконтрольованого виходу радіоактивних речовин за межі саркофага наразі мінімальні.

 

радіаціявійна в Україні

Останні матеріали

Україна продовжує бити по тилу росіян. Під ударом логістика та склади – Том Купер і Дональд Гілл
Cуспільство
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 14:44
Нелібералізм не є неминучим. Якщо Орбан може програти, то можуть програти і його російські та американські шанувальники – Енн Епплбом
Політика
Переклад iPress – 14 квітня 2026, 12:01
Африканська кампанія України. Боротьба з росією на південному кордоні Європи – CEPA
Політика
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 21:45
Рознесені до біса. Загроза США перекрити Ормузьку протоку створює нове ризиковане протистояння – Wall Street Journal
Політика
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 16:13
Венс, путін … Зеленський. Переможці й переможені на тектонічних виборах в Угорщині – Politico
Політика
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 12:47
Українці припинили вдавати, що Америка є союзником. І це головне – Філліпс О'Брайен
Політика
Переклад iPress – 13 квітня 2026, 09:30
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Технології
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 16:10
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Технології
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється