Трамп розкритикував одного з головних своїх союзників у Європі

Президент США Дональд Трамп пройшовся по прем'єрці Італії Джорджі Мелоні за те, що вона відмовилася допомагати американцям в операції проти Ірану.

У телефонній розмові з італійським виданням Трамп запитав, чи подобається італійцям той факт, що прем'єр Мелоні "не надає жодної допомоги" США з Ормузькою протокою.

"Людям це подобається? Не можу собі цього уявити. Я шокований нею. Я думав, що в неї є сміливість, я помилявся", - сказав він.