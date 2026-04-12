Саудівська Аравія відновила роботу ключового нафтопроводу після атак – Bloomberg

Нафтопровід був пошкоджений унаслідок іранської атаки.

Саудівська Аравія відновила повну пропускну здатність свого трубопроводу "Схід-Захід" до семи мільйонів барелів на добу, відновивши таким чином важливу ланку експорту нафти через Червоне море.

Про це повідомляє Bloomberg.

Виробництво на морському нафтодобувному об'єкті Saudi Aramco в Маніфі також відновлено, заявило в неділю, 12 квітня, Міністерство енергетики країни, хоча роботи на наземному комплексі Хурайс тривають. Атаки на Маніфу та Хурайс скоротили виробничі потужності приблизно на 300 тисяч барелів на добу, повідомляли минулого тижня ЗМІ.

"Це швидке відновлення свідчить про високу оперативну стійкість та ефективність кризового управління Saudi Aramco й енергетичної екосистеми королівства загалом, що підвищує надійність і безперебійність поставок на місцеві та світові ринки", — йдеться в заяві відомства.

На родовищі Хурайс видобувають легку нафту, яку Aramco транспортувала трубопроводом "Схід-Захід", тоді як на родовищі Маніфа та інших морських родовищах Aramco зазвичай видобувають більш густу важку нафту.

Удар, завданий минулого тижня, через кілька годин після оголошення перемир'я у війні США та Ізраїлю з Іраном, пошкодив одну з 11 насосних станцій уздовж трубопроводу довжиною 1 200 кілометрів, що призвело до скорочення пропускної здатності на 700 тисяч барелів на добу. З кінця лютого Саудівська Аравія збільшила в чотири рази обсяги поставок нафти зі своїх терміналів у Червоному морі, щоб обійти майже повне закриття Ормузької протоки.