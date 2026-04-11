Зеленський розповів про домовленості з партнерами

Глава держави розповів про експорт безпекових можливостей України.

Президент України Володимир Зеленський 11 квітня у зверненні розповів про роботу над відновленням переговорного процесу.

Про це він повідомив у Telegram.

"Працюємо і з партнерами, щоб далі рухатися в перемовинах і в гарантуванні безпеки. Україна на звʼязку з американською стороною, на постійному зв’язку, на різних рівнях. Ми готуємо дуже активну роботу на найближчі тижні і з нашими європейськими партнерами", – повідомив Зеленський.

Також Зеленський зазначив, що в понеділок буде детальна доповідь секретаря Ради національної безпеки й оборони України Рустема Умєрова по всіх домовленостях на Близькому Сході, в Затоці та в інших країнах поруч із цим регіоном по "експорту безпекових можливостей" України.

"Фактично всі партнери однаково сприймають це успіхом України й кажуть про це – що Україна реально додає безпеки. Є інтерес в Азії щодо цього, й уже є перші домовленості в роботі. Це точно посилює і Україну також. Зараз Рустем Умєров уже в Україні – погоджуємо драфти угод", – поінформував президент.

Також у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що обміни полоненими продовжаться вже найближчим часом.