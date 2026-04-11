Зеленський розповів про домовленості з партнерами

11 квітня 2026, 20:55
фото: Офіс президента
Глава держави розповів про експорт безпекових можливостей України.

Президент України Володимир Зеленський 11 квітня у зверненні розповів про роботу над відновленням переговорного процесу.

Про це він повідомив у Telegram.

"Працюємо і з партнерами, щоб далі рухатися в перемовинах і в гарантуванні безпеки. Україна на звʼязку з американською стороною, на постійному зв’язку, на різних рівнях. Ми готуємо дуже активну роботу на найближчі тижні і з нашими європейськими партнерами", – повідомив Зеленський.

Також Зеленський зазначив, що в понеділок буде детальна доповідь секретаря Ради національної безпеки й оборони України Рустема Умєрова по всіх домовленостях на Близькому Сході, в Затоці та в інших країнах поруч із цим регіоном по "експорту безпекових можливостей" України.
 
"Фактично всі партнери однаково сприймають це успіхом України й кажуть про це – що Україна реально додає безпеки. Є інтерес в Азії щодо цього, й уже є перші домовленості в роботі. Це точно посилює і Україну також. Зараз Рустем Умєров уже в Україні – погоджуємо драфти угод", – поінформував президент.
 
Також у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський висловив сподівання, що обміни полоненими продовжаться вже найближчим часом. 
 
Сьогодні важливо, що вдався обмін. Довго готували. Кожне повернення наших людей має значення. Ми пам’ятаємо про всіх. Ми шукаємо по кожному прізвищу. Буває, що знаходимо людей через роки, коли нічого не було відомо про людину. А головне, щоб можна було повернути додому в Україну”, – сказав Зеленський.
 
Він подякував усім, хто працює заради обмінів. Найбільше — кожному українському підрозділу, який на фронті забезпечує поповнення обмінного фонду для України. 
 
Сподіваємось, що обміни продовжимо вже найближчим часом. Принаймні, з нашої сторони вся робота для цього виконується”, – сказав президент.

 

