Маск шукає європейських фахівців для роботи над Grok

12 квітня 2026, 14:41
Маск шукає європейських фахівців для роботи над Grok
Відомо, що за таку працю пропонують 260 доларів на день.

Ілон Маск розпочав активний пошук спеціалістів у Європі, зокрема в Італії, які готові працювати над вдосконаленням штучного інтелекту.

Про це повідомляє Il Fatto Quotidiano.

Йдеться про навчання нейромережі Grok. Для того щоб технологія стала ефективнішою, їй, як не парадоксально, потрібна допомога звичайних людей. Вакансія орієнтована на фотографів, дизайнерів і експертів у відео, 3D та постпродакшну.

Відомо, що за таку працю пропонують 260 доларів на день. Робота є повністю дистанційною, тому дозволяє залучати фахівців з різних куточків регіону без необхідності переїзду до офісу.

Сам власник компанії xAI наголошує на важливості розвитку цієї галузі. За словами бізнесмена, у майбутньому технології будуть корисними у найважливіших сферах життя.

"Завдання полягає в тому, щоб удосконалити навички Grok в інтерпретації та генерації візуального контенту, надаючи ярлики, анотації та внесок у проєкти, пов'язані з зображеннями та мультимедійним контентом", - пояснив Андреа Строппа у Римі, який представляє інтереси Ілона Маска.

ЄвросоюзІлон Маскштучний інтелектGrok

