У Будапешті пройшов антиурядовий концерт-протест

Захід тривав сім годин.

У Будапешті відбувся масштабний безплатний "концерт, що руйнує систему", де десятки музикантів підтримали зміну чинного уряду.

Ввечері 10 квітня понад 50 музикантів виступили на безплатному концерті на площі Героїв у Будапешті із сатиричним та критичними піснями проти чинної влади. Публіцист Роберт Пужер, який організував концерт, розповів, що ідея зародилася після того, як співак Azahriah сказав йому, що із задоволенням виконає пісню із критикою системи, написану спеціально напередодні виборів.

За даними медіа, захід розпочався о 16:00, а вже за півтори години площа була добре заповнена. Поліція також оточила російське посольство та штаб-квартиру партії "Фідес" чинного прем’єр-міністра Віктора Орбана. Організатори розділили виконавців на три блоки, щоб кожен міг дістатися до сцени, яка його найбільше цікавить.

Захід зібрав багато молодих людей, які вже після перших пісень почали лаяти "Фідес". Учасники заходу також скандували "росіяни, додому!", а зі сцени лунало: "Якщо ви не хочете бути як Віктор Орбан, співайте з нами" та "До зустрічі у виборчих кабінках у неділю". Цей концерт уже порівнюють із "вечіркою", яку Віктор Орбан та "Фідес" влаштували у 1990 році з метою покласти край тодішній системі — теж напередодні виборів. Нині ж Віктор Орбан проводить фінальний тур містами Угорщини, заявивши, що хоче "зібрати мільйон рукостискань" своїх прихильників.

Орбан записав окрему реакцію на публічне послання від президента США Дональда Трампа, який пообіцяв "використати всю економічну міць Сполучених Штатів для зміцнення економіки Угорщини, якщо прем'єр-міністр Віктор Орбан цього потребуватиме".

Тим часом головний противник Орбана — лідер партії "Тиса" — проводить паралельно власний тур, закликаючи угорців "поспілкуватися з усіма своїми знайомими, друзями, родичами, колегами" щодо важливості виборів.

"Завтра доля нашої улюбленої країни вирішуватиметься! Кожен голос зараз дійсно має значення", — написав він.