В Угорщині фіксують підвищену явку виборців

Парламентські вибори в Угорщині, що розпочалися вранці 12 квітня, вже з перших годин демонструють рекордну активність виборців. Водночас чинний прем'єр Віктор Орбан заявив, що готовий привітати свого головного опонента Петера Мадяра з партії "Тиса", якщо той переможе.

"Так, я завжди дотримуюся цивілізаційних норм", — відповів Орбан на відповідне запитання журналістів. На питання про те, що він зробить першим наступного дня у разі власної перемоги, прем'єр сказав, що "подякує активістам, які мобілізували країну".

Рекордна явка з перших годин

Дільниці відкрилися о 6:00 ранку, і вже за першу годину проголосували 260 556 громадян, або 3,46% виборців. Це майже вдвічі більше, ніж за аналогічний період на виборах 2022 року, коли участь взяли 139 667 осіб (1,82%). Показник також перевищує результати 2002 року.

Станом на 9:00 явка досягла 16,89%, тоді як у 2022 році на цей час вона складала лише 10,31%.

Особливо примітним зростання є з огляду на те, що за останні чотири роки кількість зареєстрованих виборців скоротилася на 166 115 осіб через зменшення населення країни.

Опозиція випереджає

Останні опитування перед виборами фіксували суттєву перевагу "Тиси" над "Фідесом" — від 9 до 13 відсоткових пунктів у різних категоріях. Високу явку більшість експертів розцінюють як сигнал на користь опозиції.