Перший раунд тристоронніх переговорів між США й Іраном завершився

За словами Трампа, єдиною загрозою для судноплавста в Ормузькій протоці можуть бути лише морські міни.

11 квітня в Ісламабаді пройшов перший раунд переговорів між США й Іраном за посередництва Пакистану.

Про це повідомило Associated Press.

Сторони, як стверджує ЗМІ із посиланням на іранські медіа, перейшли до тристороннього формату за участю США, Ірану й Пакистану після зниження інтенсивності бойових дій у південному Лівані й виконання низки попередніх умов.

Перед початком переговорів прем'єр-міністр Пакистану Шахбаз Шаріф окремо зустрівся з обома делегаціями. Іранську сторону представляли спікер Меджлісу Ірану Мохаммад-Багер Галібаф і міністр закордонних справ Аббас Арагчі. Американську – віцепрезидент Джей Ді Венс, спецпосланник Стів Віткофф і зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Пакистан виступає посередником і заявив про готовність і надалі сприяти діалогу задля досягнення стабільного миру.

Іран на переговорах озвучив свої основні вимоги. Серед них – компенсація за збитки від американсько-ізраїльських ударів, розмороження іранських активів, створення механізму для відкриття Ормузької протоки, а також "відчутне і стале припинення вогню" не лише в Ірані, а й в інших зонах напруги в регіоні, де присутні його союзники.

Американська сторона офіційні умови публічно не озвучувала, однак Трамп заявив у Trurh Social що США вже почали процес "розчищення" Ормузької протоки, заявивши про намір відновити вільне судноплавство.

"Ми зараз починаємо процес розчищення Ормузької протоки як послугу для країн усього світу, зокрема Китаю, Японії, Південної Кореї, Франції, Німеччини й багатьох інших. Дивовижно, що їм самим бракує сміливості або волі зробити цю роботу. Що цікаво, порожні нафтові танкери з багатьох країн уже прямують до Сполучених Штатів Америки, щоб завантажитися нафтою", – написав Трамп.

Окрім того, глава Білого дому заявив, що Іран "програє по-великому", їхній флот нібито весь знищений, а єдиною загрозою для суден в Ормузькій протоці може бути лише морська міна. AP припускає, що це свідчить про те, що безпека морських шляхів і деескалація в регіоні є одними з головних тем переговорів. За інформацією журналіста Axios Барака Равіда, 11 квітня кілька кораблів ВМС США пройшли через Ормузьку протоку. Як йому розповів американський високопосадовець, цей крок нібито не узгодили з Іраном.