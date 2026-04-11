Юсов про обмін полоненими: Україна планувала повернути більше, але росія відмовилася

Під час "великоднього" обміну полоненими 11 квітня Україна повернула 175 військових і сімох цивільних.

Представник із питань стратегічної комунікації Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ), заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов заявив, що Україна очікувала повернути більше полонених українців 11 квітня під час обміну з росією.

У розмові з журналістами Юсов зазначив, що велась робота над поверненням "значно більшої кількості захисників" напередодні свята. Цього дня вдалось обміняти 175 військових і сімох цивільних. Представник ГУР запевнив, що вже готуються наступні операції зі звільнення полонених українців.

"На жаль, ворог відкинув гуманітарні ініціативи, до яких ми були готові, як і багато інших речей. Водночас робота триває. Можемо дуже обережно говорити, що найближчим часом будуть продовжені заходи, і можу сказати, що сьогодні був лише початок великоднього обміну", – наголосив він.

Також Юсов прокоментував стан тих, хто повернувся цього дня.

"Уявити собі, що вони пережили за той час, дуже складно. Ви бачите, що хлопці в різному стані повертаються, з них понад 60 поранених… Карети швидкої допомоги сьогодні були, на жаль, не порожні, і бригади [медиків] надавали допомогу одразу. Є наслідки неправильного лікування і хронічні хвороби. Умови утримання не відповідають Женевським конвенціям", – поінформував він.