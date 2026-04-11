Юсов про обмін полоненими: Україна планувала повернути більше, але росія відмовилася
Представник із питань стратегічної комунікації Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ), заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов заявив, що Україна очікувала повернути більше полонених українців 11 квітня під час обміну з росією.
У розмові з журналістами Юсов зазначив, що велась робота над поверненням "значно більшої кількості захисників" напередодні свята. Цього дня вдалось обміняти 175 військових і сімох цивільних. Представник ГУР запевнив, що вже готуються наступні операції зі звільнення полонених українців.