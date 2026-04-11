Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Юсов про обмін полоненими: Україна планувала повернути більше, але росія відмовилася

11 квітня 2026, 18:43
Юсов про обмін полоненими: Україна планувала повернути більше, але росія відмовилася
Фото: Zelenskiy / Official / Telegram
Під час "великоднього" обміну полоненими 11 квітня Україна повернула 175 військових і сімох цивільних.

Представник із питань стратегічної комунікації Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ), заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов заявив, що Україна очікувала повернути більше полонених українців 11 квітня під час обміну з росією.

Про це в коментарі журналістам сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, пише hromadske.

У розмові з журналістами Юсов зазначив, що велась робота над поверненням "значно більшої кількості захисників" напередодні свята. Цього дня вдалось обміняти 175 військових і сімох цивільних. Представник ГУР запевнив, що вже готуються наступні операції зі звільнення полонених українців. 

 
"На жаль, ворог відкинув гуманітарні ініціативи, до яких ми були готові, як і багато інших речей. Водночас робота триває. Можемо дуже обережно говорити, що найближчим часом будуть продовжені заходи, і можу сказати, що сьогодні був лише початок великоднього обміну", – наголосив він. 
 
Також Юсов прокоментував стан тих, хто повернувся цього дня. 
 
"Уявити собі, що вони пережили за той час, дуже складно. Ви бачите, що хлопці в різному стані повертаються, з них понад 60 поранених… Карети швидкої допомоги сьогодні були, на жаль, не порожні, і бригади [медиків] надавали допомогу одразу. Є наслідки неправильного лікування і хронічні хвороби. Умови утримання не відповідають Женевським конвенціям", – поінформував він. 
обмін полоненимивійна в Україніросія окупанти

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється