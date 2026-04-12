Буданов: новий етап обміну полоненими може відбутися наприкінці наступного тижня

12 квітня 2026, 13:10
За його словами, вчора не встигла підготуватись російська сторона.

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що наступний етап обміну військовополоненими може відбутись уже наприкінці наступного тижня.

Про це він повідомив у коментарі Новини.LIVE.

За словами Буданова, під час вчорашнього обміну російська сторона не встигла повністю підготуватись, однак зволікати не було можливості. "Та сторона не зовсім встигла підготувати це все, але чекати змоги не було та й неправильно було б. Хай хоч 182 людини зустрінуть це свято", — наголосив він. Глава ОП уточнив, що затримки були пов'язані виключно з "суто бюрократичними процедурами".

Щодо Великоднього перемир'я Буданов висловився стримано: на його думку, одноденне припинення вогню навряд чи матиме продовження. Він нагадав, що подібні ситуації вже траплялися раніше — оголошена тиша порушувалася, хоча більшість сторін намагалася її дотримуватись. "Я думаю, що нічого не зміниться і так само буде й сьогодні", — підсумував керівник Офісу президента.

Останні матеріали

Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Технології
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 16:10
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Технології
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Політика
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 11:46
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Cуспільство
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Політика
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:05
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Політика
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 11:11
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Політика
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Бізнес & Фінанси
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
Більше публікацій

