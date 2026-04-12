Буданов: новий етап обміну полоненими може відбутися наприкінці наступного тижня

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов заявив, що наступний етап обміну військовополоненими може відбутись уже наприкінці наступного тижня.

Про це він повідомив у коментарі Новини.LIVE.

За словами Буданова, під час вчорашнього обміну російська сторона не встигла повністю підготуватись, однак зволікати не було можливості. "Та сторона не зовсім встигла підготувати це все, але чекати змоги не було та й неправильно було б. Хай хоч 182 людини зустрінуть це свято", — наголосив він. Глава ОП уточнив, що затримки були пов'язані виключно з "суто бюрократичними процедурами".

Щодо Великоднього перемир'я Буданов висловився стримано: на його думку, одноденне припинення вогню навряд чи матиме продовження. Він нагадав, що подібні ситуації вже траплялися раніше — оголошена тиша порушувалася, хоча більшість сторін намагалася її дотримуватись. "Я думаю, що нічого не зміниться і так само буде й сьогодні", — підсумував керівник Офісу президента.