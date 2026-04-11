СБУ уразила нафтопровідну станцію "Кримська", яка забезпечує паливом ключові воєнні бази ворога на півдні рф

Внаслідок удару на території нафтобази виникла пожежа.

Українські військові у ніч проти 11 квітня вдарили по нафтобазі, нафтоперекачувальній станції, трьом складам боєприпасів та живій силі армії росії.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Так, Сили оборони уразили нафтоперекачувальну станцію "Крымская" у місті Кримськ у Краснодарському краї рф та нафтобазу "Гвардійська" на території тимчасово окупованого Криму. Як вказує Генеральний штаб, ці нафтові об’єкти задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії.

Крім того, українські війська також вдарили по складам боєприпасів армії рф, які розташовані у Донецькій та Запорізькій області. У Дніпропетровській та Запорізькій областях також зафіксовано ураження зосередження живої сили російської армії.