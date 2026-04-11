Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

СБУ уразила нафтопровідну станцію "Кримська", яка забезпечує паливом ключові воєнні бази ворога на півдні рф

11 квітня 2026, 19:21
Фото: Генеральний штаб ЗСУ
Внаслідок удару на території нафтобази виникла пожежа.
Українські військові у ніч проти 11 квітня вдарили по нафтобазі, нафтоперекачувальній станції, трьом складам боєприпасів та живій силі армії росії.
 
Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.
 
Так, Сили оборони уразили нафтоперекачувальну станцію "Крымская" у місті Кримськ у Краснодарському краї рф та нафтобазу "Гвардійська" на території тимчасово окупованого Криму. Як вказує Генеральний штаб, ці нафтові об’єкти задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії.
 
Крім того, українські війська також вдарили по складам боєприпасів армії рф, які розташовані у Донецькій та Запорізькій області. У Дніпропетровській та Запорізькій областях також зафіксовано ураження зосередження живої сили російської армії.
 
Генштаб також підтвердив удар по пунктах управління безпілотниками у Запорізькій області та на Херсонщині.

 

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється