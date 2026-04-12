Трамп прокоментував переговори з Іраном та пригрозив Китаю через підтримку Тегерана

12 квітня 2026, 11:53
Глава Білого дому вважає, що США вже перемогли Іран, тому результат переговорів "його не хвилює".

Президент США Дональд Трамп пригрозив Китаю "великими проблемами" за можливу майбутню допомогу Ірану зброєю. Водночас він заявив, що його не хвилює результат переговорів з Іраном, оскільки Вашингтон, за його словами, уже вийшов із цієї війни переможцем.

Про це повідомляє Sky News.

"Можливо, вони укладуть угоду, можливо - ні, це не має значення. З точки зору Америки, ми перемагаємо", - сказав Трамп журналістам на галявині біля Білого дому,

Водночас він жорстко відреагував на можливу участь Китаю у підтримці Тегерана.

"Якщо Китай це зробить, у нього будуть великі проблеми", - наголосив Трамп, коментуючи ймовірне постачання зброї Ірану.

Трамп також додав, що США ведуть "дуже серйозні переговори" з Іраном, попри скептичні оцінки щодо їхнього результату. За його словами, це перші за майже пів століття переговори такого рівня між двома країнами.

Окремо американський лідер зосередився на ситуації в Ормузькій протоці. Він заявив, що США працюють над забезпеченням вільного судноплавства в регіоні, навіть попри те, що самі не залежать від цього маршруту.

"Ми відкриємо протоку, навіть якщо нею не користуємося, бо у світі є багато інших країн, які нею користуються, але які або бояться, або слабкі, або скупі", - зазначив він, додавши, що НАТО не допомогло США.

Нагадаємо, США та Іран не змогли досягти угоди під час переговорів у Пакистані, які тривали понад 20 годин. Американська делегація повертається до Вашингтона без результату.

