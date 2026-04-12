Трамп прокоментував переговори з Іраном та пригрозив Китаю через підтримку Тегерана
Президент США Дональд Трамп пригрозив Китаю "великими проблемами" за можливу майбутню допомогу Ірану зброєю. Водночас він заявив, що його не хвилює результат переговорів з Іраном, оскільки Вашингтон, за його словами, уже вийшов із цієї війни переможцем.
Про це повідомляє Sky News.
"Можливо, вони укладуть угоду, можливо - ні, це не має значення. З точки зору Америки, ми перемагаємо", - сказав Трамп журналістам на галявині біля Білого дому,
Водночас він жорстко відреагував на можливу участь Китаю у підтримці Тегерана.
"Якщо Китай це зробить, у нього будуть великі проблеми", - наголосив Трамп, коментуючи ймовірне постачання зброї Ірану.
Трамп також додав, що США ведуть "дуже серйозні переговори" з Іраном, попри скептичні оцінки щодо їхнього результату. За його словами, це перші за майже пів століття переговори такого рівня між двома країнами.
Окремо американський лідер зосередився на ситуації в Ормузькій протоці. Він заявив, що США працюють над забезпеченням вільного судноплавства в регіоні, навіть попри те, що самі не залежать від цього маршруту.
"Ми відкриємо протоку, навіть якщо нею не користуємося, бо у світі є багато інших країн, які нею користуються, але які або бояться, або слабкі, або скупі", - зазначив він, додавши, що НАТО не допомогло США.
Нагадаємо, США та Іран не змогли досягти угоди під час переговорів у Пакистані, які тривали понад 20 годин. Американська делегація повертається до Вашингтона без результату.