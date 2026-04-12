Фіцо підтримав Орбана напередодні виборів в Угорщині

12 квітня 2026, 10:55
Фото: news.yahoo.com
Глава уряду Словаччини Роберт Фіцо публічно підтримав прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана за день до початку парламентських виборів.

Про це він написав у соцмережі Х.

За словами Фіцо, він стежитиме за перебігом виборів в Угорщині під час свого візиту до В'єтнаму.

"Бажаю Віктору Орбану досягнення всіх його політичних цілей на парламентських виборах. За свою довгу політичну кар'єру я ніколи не зустрічав настільки рішучого захисника суверенітету і національних інтересів своєї країни, як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан", - написав прем'єр Словаччини.

Він також додав, що разом з Орбаном докладає "величезних зусиль" для розвитку високоякісних дружніх відносин між країнами, а також забезпечення "гідного становища національних меншин".

Нагадаємо, в Угорщині у неділю, 12 квітня, проходять парламентські вибори, які можуть стати переломним моментом для країни та завершити 16-річне правління прем’єр-міністра Віктора Орбана.

вибориУгорщинаВіктор ОрбанРоберт Фіцо

