Португалія приєднається до Спецтрибуналу з розслідування злочину агресії рф проти України

Португалія готова долучитися до розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал з розслідування злочину агресії росії проти України.

"Вдячний Португалії за її готовність приєднатися до розширеної часткової угоди про практичний запуск Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України. Цей важливий крок демонструє відданість Португалії відповідальності та правосуддю", – йдеться у його повідомленні.

Міністр зазначив, що вже п'ятнадцять краї-учасниць Ради Європи готові доєднатися до угоди і потрібний ще один голос, щоб забепечити юридично встановлений мінімум для голосування на засіданні Комітету міністрів у Кишиневі у травні.

"Ми дякуємо Хорватії, Естонії, Німеччині, Латвії, Литві, Люксембурзі, Молдові, Нідерландам, Норвегії, Словенії, Іспанії, Швеції, Великій Британії та Коста-Ріці за межами Європи за їхню підтримку Трибуналу. Я також високо оцінюю особливу, центральну роль Ради Європи та її Генерального секретаря Алена Берсе у запускі трибуналу", – написав Сибіга.

Він також закликав усі країни Європи та світу приєднатися до українських зусиль щодо забезпечення відповідальності, щоб "вперше з часів Нюрнберзького трибуналу притягнути до відповідальності та покарати злочин агресії".