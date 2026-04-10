Португалія приєднається до Спецтрибуналу з розслідування злочину агресії рф проти України

10 квітня 2026, 13:13
До угоди про запуск Спецтрибуналу вже приєдналися 15 країн.
Португалія готова долучитися до розширеної часткової угоди про Спеціальний трибунал з розслідування злочину агресії росії проти України.
 
Про це у соцмережі Х написав міністр закордонних справ Андрій Сибіга. 
 
"Вдячний Португалії за її готовність приєднатися до розширеної часткової угоди про практичний запуск Спеціального трибуналу з розслідування злочину агресії проти України. Цей важливий крок демонструє відданість Португалії відповідальності та правосуддю", – йдеться у його повідомленні. 
 
Міністр зазначив, що вже п'ятнадцять краї-учасниць Ради Європи готові доєднатися до угоди і потрібний ще один голос, щоб забепечити юридично встановлений мінімум для голосування на засіданні Комітету міністрів у Кишиневі у травні. 
 
"Ми дякуємо Хорватії, Естонії, Німеччині, Латвії, Литві, Люксембурзі, Молдові, Нідерландам, Норвегії, Словенії, Іспанії, Швеції, Великій Британії та Коста-Ріці за межами Європи за їхню підтримку Трибуналу. Я також високо оцінюю особливу, центральну роль Ради Європи та її Генерального секретаря Алена Берсе у запускі трибуналу", – написав Сибіга.
 
Він також закликав усі країни Європи та світу приєднатися до українських зусиль щодо забезпечення відповідальності, щоб "вперше з часів Нюрнберзького трибуналу притягнути до відповідальності та покарати злочин агресії".

 

