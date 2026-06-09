Португалія перевезла 2,2 мільйони тонн піску, щоб врятувати пляжі

Вказана вартість проєкту – 17,2 мільйона євро.

Португалія перевозить 2,2 мільйони тонн піску, щоб відновити пляжі курортного регіону Алгарве. Операція охоплює понад 6 кілометрів узбережжя між Квартейрою та Гаррао.

Пісок видобувають з морського дна, везуть кораблем і рівномірно розсипають вздовж берега. Завдяки цьому пляж має розширитися приблизно на 37 метрів. Повідомляється, що роботи проходять поетапно через кілька районів – Трафаль, Вале-ду-Лобо, Гаррао, Форте-Нову та Квартейра. Загальний обсяг матеріалу – близько 1,8 мільйона кубічних ярдів осадових порід.

Вказана вартість проєкту – 17,2 мільйона євро. Для розуміння масштабу: це гроші за пісок, який море може забрати назад уже через кілька років.