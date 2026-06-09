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Португалія перевезла 2,2 мільйони тонн піску, щоб врятувати пляжі

09 червня 2026, 12:15
Португалія перевезла 2,2 мільйони тонн піску, щоб врятувати пляжі
pacificprime
Вказана вартість проєкту – 17,2 мільйона євро.
Португалія перевозить 2,2 мільйони тонн піску, щоб відновити пляжі курортного регіону Алгарве. Операція охоплює понад 6 кілометрів узбережжя між Квартейрою та Гаррао.
 
Про це пише EcoNews.
 
Пісок видобувають з морського дна, везуть кораблем і рівномірно розсипають вздовж берега. Завдяки цьому пляж має розширитися приблизно на 37 метрів. Повідомляється, що роботи проходять поетапно через кілька районів – Трафаль, Вале-ду-Лобо, Гаррао, Форте-Нову та Квартейра. Загальний обсяг матеріалу – близько 1,8 мільйона кубічних ярдів осадових порід.
 
Вказана вартість проєкту – 17,2 мільйона євро. Для розуміння масштабу: це гроші за пісок, який море може забрати назад уже через кілька років.
 
Алгарве – один із найпопулярніших курортів Європи. Але те саме узбережжя, яке щороку збирає мільйони туристів, поступово руйнується через ерозію, підняття рівня моря та шторми. Без втручання хвилі почнуть підмивати скелі, будівлі та інфраструктуру. Міністр довкілля Марія да Граса Карвалью заявила, що уряд прагне забезпечити "безпеку людей і захист узбережжя". Це вже не перша така операція. Схожі роботи в Алгарве проводились у 1998, 1999, 2006 і 2010 роках. Після операції 2010 року значна частина насипаного піску була знову змита морем. Тобто йдеться не про постійне рішення, а про тимчасовий буфер, який дає час, але не зупиняє процес назавжди.

 

пляжіПортугалія

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