Масштабний шторм у Португалії: загинули п’ятеро, сотні тисяч без світла

29 січня 2026, 14:12
Reuters
Після Португалії шторм перемістився до Іспанії, де також зафіксовано масштабні наслідки.

Атлантичний шторм "Крістін" у Португалії забрав життя п’ятьох людей. Найбільше від стихії постраждали центральні та північні регіони країни, де шторм спричинив повені, зсуви та значні руйнування.

Про це повідомляє телеканал BBC.

У низці міст пориви вітру сягали майже 150 км/год. Внаслідок стихії було закрито школи, пошкоджено будівлі та порушено транспортне сполучення.

Загалом по країні зафіксовано понад 3000 інцидентів, а понад 850 тисяч людей залишилися без електропостачання.

Після Португалії шторм перемістився до Іспанії, де також призвів до закриття шкіл, доріг і залізничних ліній, а сотні тисяч жителів залишилися без світла.

 

Португаліяшторм

