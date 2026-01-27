Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
CУСПІЛЬСТВО

Сильні морози та снігопади в США забрали життя щонайменше 30 людей

27 січня 2026, 11:58
Фото: gettyimages.com
Сильний мороз, що охопив дві третини території США, найближчим часом не зменшиться.

Жителі США знову зіткнулися з морозами і відсутністю електроенергії після того, як 26 січня на північний схід країни обрушилася потужна зимова буря, яка принесла ще більше снігу. У штатах, які постраждали від сильних морозів, зареєстрували щонайменше 30 смертей.

Як пише AP, сніг понад 30 сантиметрів спричинив зупинку транспорту, скасування рейсів та закриття шкіл у понеділок. Національна метеорологічна служба повідомила, що в районах на північ від Піттсбурга випало до 50 сантиметрів снігу, а в понеділок ввечері та вівторок температура повітря опустилася до мінус 31 градуса за Цельсієм.

Сильний мороз, що охопив дві третини території США, найближчим часом не зменшиться. Метеорологічна служба повідомила в понеділок, що очікується новий приплив арктичного повітря, який підтримає низькі температури в районах, вже вкритих снігом і льодом. Синоптики заявили, що в ці вихідні на східне узбережжя може обрушитися ще одна зимова буря.

Як пише AP, серед досі зростаючої кількості загиблих двох людей збили снігоприбиральні машини в Массачусетсі та Огайо. Внаслідок нещасних випадків на санчатах в Арканзасі та Техасі загинули підлітки. Також поліція та собаки-шукачі знайшли тіло жінки, покрите снігом. У Нью-Йорку, за словами офіційних осіб, знайшли вісьмох людей на вулиці під час морозного вихідного дня.

25 січня Reuters писало, що в США через негоду понад 1 млн споживачів залишилися без електроенергії. За даними агентства, дві третини східної частини США накрили сніг, мокрий сніг, дощі та аномально низькі температури.

24 січня американський президент Дональд Трамп назвав зимові шторми«історичними» та схвалив запровадження федерального надзвичайного стану у зв’язку зі стихійним лихом у низці штатів, зокрема в Південній Кароліні, Вірджинії, Теннессі, Джорджії та Північній Кароліні.

морозиСШАснігшторм

