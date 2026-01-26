Підводний човен із рекордним вантажем кокаїну затонув у Атлантиці

Португальські військові перехопили човен із 300 тюками наркотиків, екіпаж із чотирьох осіб був затриманий.

Португальські Військово-морські сили у спільній операції з поліцією та Військово-повітряними силами затримали підводний човен, який перевозив рекордну кількість наркотиків.

Про це поінформували Військово-морські сили Португалії

Під час операції, що тривала понад 86 годин і за участі понад 60 військових, вдалося перехопити човен із 300 тюками кокаїну. Екіпаж складався з чотирьох осіб з Латинської Америки.

Перехоплення відбулося у відкритому морі приблизно за 426 кілометрів від Азорських островів. Через несприятливі погодні умови та ненадійність конструкції човна його не вдалося відбуксирувати, і він затонув. Розслідування триває.

Для порівняння, раніше Іспанія затримала судно з 10 тоннами кокаїну, прихованого в солі.