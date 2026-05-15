Спецтрибунал для путіна остаточно створено – Сибіга

15 травня 2026, 12:35
Спецтрибунал для путіна остаточно створено – Сибіга
37 держав затвердили третій установчий документ Спеціального трибуналу.
Затверджено імплементаційну угоду зі створення у Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Покарання ініціатора війни путіна та представників його режиму невідворотнє.
 
Про це йдеться у повідомленні МЗС України.
 
Відповідне рішення ухвалили під час Міністерського засідання Комітету міністрів Ради Європи, яке сьогодні відбулося в Кишиневі (Молдова). Зокрема, під час засідання 37 держав світу ухвалили рішення про затвердження Розширеної часткової угоди щодо створення Керівного комітету Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України – третього установчого документа Спеціального трибуналу.
 
У зв’язку з цим, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга підкреслив актуальність створення Спецтрибуналу на тлі вчорашнього злочинного російського удару по Києву, який забрав життя 24 людей, серед них 3 – діти.
 
"Так само, як Нюрнберзький трибунал 80 років тому, цей Спеціальний трибунал у Гаазі відновить справедливість із руїн війни", – наголосив Сибіга.
 
Як зазначив глава МЗС, моральне підґрунтя Європи та світу буде відновлене лише тоді, коли злочин агресії проти України буде покараний. Це питання відновлення спільного простору правди, справедливості та довіри. Це також про гідність.
 
"путін завжди хотів увійти в історію. І цей Трибунал допоможе йому цього досягти. Він увійде в історію. Як злочинець. І не лише він. путін, Шойгу, Герасимов, Бортніков, Золотов, Медведєв, Патрушев, лукашенко та інші. Сьогодні всі вони отримали свій квиток до Гааги", – підкреслив міністр.
 
За словами Сибіги, сьогодні було пройдено точку неповернення – Спеціальний трибунал став юридичною реальністю. Через рік після ухвалення політичного рішення у Львові затверджено імплементаційну угоду, що за швидкістю для міжнародного кримінального правосуддя є справжнім юридичним рекордом.
 
Водночас, міністр зауважив, що це лише початок на шляху до справедливості.
 
"Буде більше країн. Буде приміщення у Гаазі. Буде перший комітет. І будуть вироки. Україні це потрібно. Європі це потрібно. І навіть Росії потрібен цей Трибунал", – додав він.
 
Міністр підкреслив, що інфраструктура відповідальності складатиметься з трьох елементів: Спеціального трибуналу, Міжнародної компенсаційної комісії та Реєстру збитків.
 
"Відповідальність ніколи не стане предметом компромісу. Справедливість є невід’ємним елементом тривалого миру", – підкреслив Андрій Сибіга.
 
В МЗС наголосили, що розширена часткова угода щодо створення Керівного комітету Спеціального трибуналу визначатиме адміністративні та управлінські засади його функціонування, а також створюватиме додаткові механізми для розширення міжрегіональної підтримки Спецтрибуналу. До Угоди можуть приєднатися як держави-члени Ради Європи, так і треті держави. Своєю чергою, як повідомила заступниця керівника Офісу президента України Ірина Мудра у соціальній мережі Facebook, Спеціальний трибунал має запрацювати у 2027 році.
 
"Вперше після Нюрнберга і Токіо з'являється окремий механізм відповідальності за розв'язання агресивної війни проти України. Ті, хто її почав, понесуть відповідальність. Це вже неминуче", – наголосила Мудра.
 
За її словами, наступні кроки – це формування трибуналу в Гаазі: судді, правила, розслідування.
 
"Розраховуємо запустити вже наступного року. Робота продовжується", – відзначила Мудра.

 

США скасували заплановану ротацію військ у Польщі. Рішення Геґсета заскочило навіть Пентагон – Politico
