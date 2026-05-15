Трамп заявив, що уклав "фантастичні торговельні угоди" з китайським лідером Сі

15 травня 2026, 11:11
Метою візиту американського президента до Пекіна були, зокрема, домовленості у сферах сільського господарства, авіації та штучного інтелекту.
Президент США Дональд Трамп заявив, що уклав "фантастичні торговельні угоди" з китайським лідером Сі Цзіньпіном.
 
Про це повідомляє France24.
 
У п'ятницю відбулася заключна зустріч лідерів у межах цього візиту. Трамп зазначив, що Китай запропонував допомогти відкрити Ормузьку протоку. Президент США прибув до Пекіна з метою укладення угод у сферах сільського господарства, авіації та штучного інтелекту. Також метою було зменшення розбіжностей між двома сторонами в низці напружених геостратегічних питань, зокрема війні на Близькому Сході.
 
"Ми уклали кілька фантастичних торговельних угод, чудових для обох країн", – сказав американський президент.
 
"Ми вирішили багато різних проблем, які інші люди не змогли б вирішити", – додав він.
 
Зі свого боку Сі сказав, що обидві сторони встановили "нові двосторонні відносини, які є відносинами конструктивної стратегічної стабільності". В інтерв'ю Fox News після завершення першого дня саміту Трамп заявив, що Сі погодився з кількома пунктами зі списку бажань США. Щодо війни в Ірані, президент США сказав, що Сі фактично запевнив свого колегу, що Китай не готується надати військову допомогу Тегерану.

 

Дональд Трампвійна в Україніросія окупанти

