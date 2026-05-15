У Києві завершили рятувальні роботи на місці атаки рф по будинку

У Києві внаслідок російського удару по багатоповерхівці 14 травня загинули 24 людини. Серед них – троє дітей.

Про це повідомили в ДСНС.

Глава МВС Ігор Клименко повідомив , що в Дарницькому районі столиці завершили пошуково-рятувальну операцію. Вона тривала понад 28 годин. Підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт.

Загалом у Києві через обстріл постраждали 48 людей, серед них – двоє дітей. 30 людей вдалося врятувати.