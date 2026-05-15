У Києві завершили рятувальні роботи на місці атаки рф по будинку
15 травня 2026, 09:53
У Києві внаслідок російського удару по багатоповерхівці 14 травня загинули 24 людини. Серед них – троє дітей.
Про це повідомили в ДСНС.
Глава МВС Ігор Клименко повідомив, що в Дарницькому районі столиці завершили пошуково-рятувальну операцію. Вона тривала понад 28 годин. Підрозділи ДСНС перейшли до аварійно-відновлювальних робіт.
Загалом у Києві через обстріл постраждали 48 людей, серед них – двоє дітей. 30 людей вдалося врятувати.
Володимир Зеленський повідомляв, що, за попередніми даними, у багатоповерхівку в Києві поцілила ракета Х-101.
У Києві є пошкодження на 20 локаціях. Ідеться про звичайні житлові будинки, школу, ветеринарну клініку та іншу цивільну інфраструктуру.
15 травня у Києві оголосили День жалоби за загиблими внаслідок масованої атаки росії 14 травня.