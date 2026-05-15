У Фінляндії закривали аеропорт через загрозу безпілотника

Ймовірна зона прольоту безпілотника була між Гельсінкі та Порвоо.

Уранці 15 травня невідомий безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії.

Про це пише Yle.

Голова рятувальної служби фінського МВС заявив, що, згідно з наявними даними, до Фінляндії залетів щонайменше один дрон. Ймовірна зона прольоту безпілотника була між Гельсінкі та Порвоо. Уранці влада закликала мешканців Уусімаа залишатися у приміщеннях та триматися далі від вікон. О 07:06 повідомили, що загроза дронів у районі минула.

Через загрозу БпЛА вранці було припинено авіасполучення в аеропорту Гельсінкі-Вантаа. Декілька ранкових рейсів скасували або перенесли через тимчасове закриття повітряного простору. Повітряний простір над Уусімаа знову відкрили приблизно о 7 ранку.

Згодом президент Фінляндії Александер Стубб повідомив, що прямої військової загрози для країни через безпілотник немає і подякував усім службам за роботу. Це вже шостий інцидент із дронами у Фінляндії. У березні знайшли три дрони та ще по одному у квітні та травні.

Останній такий випадок був у ніч проти 3 травня, тоді невідомий безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з росією. Його помітили над муніципалітетом Віролахті – це регіон, що має кордон із Ленінградською областю росії. Цієї самої ночі українські безпілотники атакували порт Приморськ, що в Ленінградській області росії, тому дрон, ймовірно, міг бути українським. У Збройних силах Фінляндії заявили, що не збивали дрони, які залетіли в повітряний простір країни, бо це заборонено в мирний час.