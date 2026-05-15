Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У Фінляндії закривали аеропорт через загрозу безпілотника

15 травня 2026, 10:31
У Фінляндії закривали аеропорт через загрозу безпілотника
Фото: korrespondent.net
Ймовірна зона прольоту безпілотника була між Гельсінкі та Порвоо.
Уранці 15 травня невідомий безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії.
 
Про це пише Yle.
 
Голова рятувальної служби фінського МВС заявив, що, згідно з наявними даними, до Фінляндії залетів щонайменше один дрон. Ймовірна зона прольоту безпілотника була між Гельсінкі та Порвоо. Уранці влада закликала мешканців Уусімаа залишатися у приміщеннях та триматися далі від вікон. О 07:06 повідомили, що загроза дронів у районі минула.
 
Через загрозу БпЛА вранці було припинено авіасполучення в аеропорту Гельсінкі-Вантаа. Декілька ранкових рейсів скасували або перенесли через тимчасове закриття повітряного простору. Повітряний простір над Уусімаа знову відкрили приблизно о 7 ранку.
 
Згодом президент Фінляндії Александер Стубб повідомив, що прямої військової загрози для країни через безпілотник немає і подякував усім службам за роботу. Це вже шостий інцидент із дронами у Фінляндії. У березні знайшли три дрони та ще по одному у квітні та травні.
 
Останній такий випадок був у ніч проти 3 травня, тоді невідомий безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з росією. Його помітили над муніципалітетом Віролахті – це регіон, що має кордон із Ленінградською областю росії. Цієї самої ночі українські безпілотники атакували порт Приморськ, що в Ленінградській області росії, тому дрон, ймовірно, міг бути українським. У Збройних силах Фінляндії заявили, що не збивали дрони, які залетіли в повітряний простір країни, бо це заборонено в мирний час.
війна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Політика
Готуймося до розплати, якщо війна в Україні закінчиться. путін відступає, але це нестиме загрози безпеці Європі – Едвард Лукас
Переклад iPress – 15 травня 2026, 07:40
Глобальна
Політика
Глобальна "Велика двійка"? За чим стежити на саміті США–Китай – CEPA
Переклад iPress – 14 травня 2026, 16:31
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Політика
Українські дрони стали уроком для НАТО. Готланд показав, як швидко теорія може стати війною – Associated Press
Переклад iPress – 14 травня 2026, 13:35
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
Політика
путін може шукати вихід із війни. Україна вперше має шанс диктувати умови миру – Тімоті Еш
14 травня 2026, 11:19
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Cуспільство
Україна вибудовує нову оборону від дронів. росія не встигає закривати діри у своїй ППО – Дональд Гілл
Переклад iPress – 13 травня 2026, 16:03
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Здоров'я
Що відомо про хантавірус після смертей під час спалаху на круїзному судні. Чи слід чекати на чергову пандемію? – Washington Post
Переклад iPress – 13 травня 2026, 13:01
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Політика
росія продовжує бити по американських компаніях в Україні. Білий дім мовчить – New York Times
Переклад iPress – 13 травня 2026, 09:14
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Політика
Парад показав втому кремля. росіяни так і не почули, куди путін веде війну – CEPA
Переклад iPress – 12 травня 2026, 14:50
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється