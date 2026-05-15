У Фінляндії закривали аеропорт через загрозу безпілотника
15 травня 2026, 10:31
Ймовірна зона прольоту безпілотника була між Гельсінкі та Порвоо.
Уранці 15 травня невідомий безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії.
Про це пише Yle.
Голова рятувальної служби фінського МВС заявив, що, згідно з наявними даними, до Фінляндії залетів щонайменше один дрон. Ймовірна зона прольоту безпілотника була між Гельсінкі та Порвоо. Уранці влада закликала мешканців Уусімаа залишатися у приміщеннях та триматися далі від вікон. О 07:06 повідомили, що загроза дронів у районі минула.
Через загрозу БпЛА вранці було припинено авіасполучення в аеропорту Гельсінкі-Вантаа. Декілька ранкових рейсів скасували або перенесли через тимчасове закриття повітряного простору. Повітряний простір над Уусімаа знову відкрили приблизно о 7 ранку.
Згодом президент Фінляндії Александер Стубб повідомив, що прямої військової загрози для країни через безпілотник немає і подякував усім службам за роботу. Це вже шостий інцидент із дронами у Фінляндії. У березні знайшли три дрони та ще по одному у квітні та травні.
Останній такий випадок був у ніч проти 3 травня, тоді невідомий безпілотник порушив повітряний простір Фінляндії поблизу кордону з росією. Його помітили над муніципалітетом Віролахті – це регіон, що має кордон із Ленінградською областю росії. Цієї самої ночі українські безпілотники атакували порт Приморськ, що в Ленінградській області росії, тому дрон, ймовірно, міг бути українським. У Збройних силах Фінляндії заявили, що не збивали дрони, які залетіли в повітряний простір країни, бо це заборонено в мирний час.