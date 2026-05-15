Сили безпілотних систем атакували низку російських цілей
15 травня 2026, 10:05
Фото: Мадяр / Facebook
Уражені літак-амфібія, гвинтокрил та сухогруз.
Військові Сил безпілотних систем упродовж ночі проти 15 травня завдали 55 вогневих уражень по 23 військовим цілям та обʼєктам у оперативній глибині рф та на окупованих територіях.
Про це повідомив командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (позивний Мадяр).
За його даними, уночі було уражено:
- літак-амфібію БЕ-200 у неселеному пункті Морской (Єйський район Краснодарського краю);
- гвинтокрил КА-27 у н. п. Морской;
- зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" в окупованому населеному пункті Гончарово, Луганська область;
- зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцирь-С1" в окупованому населеному пункті Хуторок, АР Крим;
- корабель-сухогруз із БК в окупованому місті Бердянськ, Запорізька область;
- навчальний центр та пункт дислокації в окупованому населеному пункті Райгородка, Луганська область.