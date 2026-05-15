Директор ЦРУ провів переговори на Кубі – Axios

Директор Центрального розвідувального управління Джон Реткліфф провів переговори на Кубі з представниками влади острова.

"Сьогодні директор Реткліфф зустрівся з кубинськими посадовцями, зокрема з Рауліто Родрігесом Кастро, міністром внутрішніх справ Ласаро Альваресом Касасом та головою кубинських розвідувальних служб у Гавані, щоб особисто передати послання президента Трампа про те, що Сполучені Штати готові серйозно займатися економічними та безпековими питаннями, але лише за умови, що Куба здійснить фундаментальні зміни”, – навів цитату посадовця журналіст.

Він зазначив, що під час зустрічі директор Реткліфф та кубинські посадовці обговорили співпрацю у сфері розвідки, економічну стабільність та питання безпеки, і все це на тлі того, що Куба, за словами посадовця ЦРУ, більше не може бути безпечним притулком для супротивників у Західній півкулі.

Нагадаємо, на початку року США заблокували постачання палива на Кубу, зокрема венесуельської нафти, що призвело до енергетичної кризи на острові.