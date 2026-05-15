З російської неволі повернулися 205 українців

Це перший етап обміну "1000 на 1000".

Україна та росія провели обмін полоненими. З російської неволі повернулися ще 205 українців.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) повідомив , що це перший етап обміну "1000 на 1000", відповідно до домовленостей, досягнутих за посередництва США.

Серед тих, хто повернувся з російського полону, – воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі та на "Азовсталі", на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС.