З російської неволі повернулися 205 українців
15 травня 2026, 10:57
Це перший етап обміну "1000 на 1000".
Україна та росія провели обмін полоненими. З російської неволі повернулися ще 205 українців.
Про це повідомив президент Володимир Зеленський.
Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) повідомив, що це перший етап обміну "1000 на 1000", відповідно до домовленостей, досягнутих за посередництва США.
Серед тих, хто повернувся з російського полону, – воїни Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби. Більшість із них перебували в російському полоні ще з 2022 року. Захищали Україну в Маріуполі та на "Азовсталі", на Донецькому, Луганському, Харківському, Херсонському, Запорізькому, Сумському, Київському напрямках та ЧАЕС.
Омбудсмен Дмитро Лубінець уточнив, що 95% повернутих сьогодні потрапили в полон у 2022 році – це 193 захисники з 205. Більшість зі звільнених сьогодні були поневолені під час оборони Маріуполя. Серед звільнених сьогодні є нацгвардієць, що потрапив у полон на ЧАЕС. У штабі наголосили, що, крім солдатів та сержантів, вдалося повернути додому більш як пів сотні офіцерів. Раніше в ГУР казали, що офіцерський склад повертати "особливо важко".
Наймолодшому звільненому оборонцю виповнився 21 рік, найстаршому – 62 роки. А двоє повернутих сьогодні святкують день народження: їм 40 та 36 років. Усі звільнені пройдуть повний медичний огляд, отримають допомогу з фізичної та психологічної реабілітації, а також усі передбачені державою виплати.