Сі Цзіньпін уперше за майже десять років зустрівся з лідеркою опозиції Тайваню

10 квітня 2026, 12:10
Сі Цзіньпін уперше за майже десять років зустрівся з лідеркою опозиції Тайваню
фото: Xinhua
Чен Лі-вун заявила про готовність налагоджувати тісніші зв’язки з Китаєм.

Президент Китаю Сі Цзіньпін вперше за тривалий час зустрівся з лідеркою найбільшої опозиційної партії Тайваню "Гоміньдан" Чен Лі-вун. Він заявив, що возз'єднання з материком є "історичною неминучістю".

Про це повідомляє FT.

"Сучасний глобальний ландшафт зазнає швидких змін... Але незалежно від міжнародної ситуації... велика хвиля зближення та об’єднання співвітчизників з обох берегів Тайванської протоки не зміниться. Це історична неминучість", – стверджує він.
 
Сі Цзіньпін заявив, що, що на основі "протидії незалежності Тайваню" Пекін "буде співпрацювати з усіма політичними партіями, групами та людьми з усіх верств суспільства на Тайвані... щоб міцно тримати майбутнє відносин через протоку в руках самого китайського народу". Чен заявила, що сторони "спільно розпочнуть проєкт відродження китайської цивілізації". 
 
Під час свого шестиденного візиту до Китаю Чен також відвідала Шанхай і Нанкін, де в мавзолеї засновника Гоміньдану Сунь Ятсена закликала обидві сторони протоки уникати збройного конфлікту.
 
"Нещастя Китаю ніколи не походили виключно від зовнішніх імперіалістичних сил, а значною мірою – від внутрішніх суперечностей і розбіжностей, що призводили до взаємного руйнування", – казала лідерка найбільшої опозиційної партії Тайваню.
 
Чен висловила готовність налагоджувати тісніші зв’язки з Китаєм. "Гоміньдан" програла три президентські вибори поспіль правлячій Демократичній прогресивній партії, яка відмовилася підтримати концепцію Пекіна про єдину китайську націю. Пекін припинив дипломатичні відносини з Тайбеєм у 2016 році після того, як тодішня президентка Тайваню Цай Інь-вень відмовилася підтримати ідею єдиної китайської нації. Чен заявила, що якщо її партія повернеться до влади у 2028 році, вона відновить відносини з Пекіном.
КитайТайвань

