Для повної окупації Донбасу путіну довелося б пожертвувати від 300 тисяч до 1 мільйона людей – Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив на які жертви доведеться піти путіну заради повної окупації Донбасу.

“Я вважаю, що путін розуміє: він не може повністю окупувати Україну. Просто іноді він ділиться з нашими партнерами меседжами, які не відповідають його справжнім думкам”, – сказав Зеленський.

Він зазначив, що у путіна величезні втрати і немає достатньо добре підготовлених людей на полі бою.

“Він намагається знайти вихід із ситуації, який виглядав би як перемога. Саме тому він намагається витіснити нас із Донбасу дипломатичним шляхом – через діалог зі Сполученими Штатами. Тому що для повної окупації Донбасу йому довелося б пожертвувати від 300 тисяч до 1 мільйона людей – залежно від того, на скільки років вони планували б цю операцію. Це величезна ціна навіть для путіна”, – сказав Зеленський.