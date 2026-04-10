Для повної окупації Донбасу путіну довелося б пожертвувати від 300 тисяч до 1 мільйона людей – Зеленський

10 квітня 2026, 14:55
У путіна величезні втрати і немає достатньо добре підготовлених людей на полі, наголосив очільник держави.
Президент Володимир Зеленський  повідомив на які жертви доведеться піти путіну заради повної окупації Донбасу. 
 
Про це він розповів у подкасті The Rest Is Politics.
 
Я вважаю, що путін розуміє: він не може повністю окупувати Україну. Просто іноді він ділиться з нашими партнерами меседжами, які не відповідають його справжнім думкам”, – сказав Зеленський.
 
Він зазначив, що у путіна величезні втрати і немає достатньо добре підготовлених людей на полі бою. 
 
Він намагається знайти вихід із ситуації, який виглядав би як перемога. Саме тому він намагається витіснити нас із Донбасу дипломатичним шляхом – через діалог зі Сполученими Штатами. Тому що для повної окупації Донбасу йому довелося б пожертвувати від 300 тисяч до 1 мільйона людей – залежно від того, на скільки років вони планували б цю операцію. Це величезна ціна навіть для путіна”, – сказав Зеленський.

 

війна в УкраїніВолодимир Зеленськийросія окупанти

