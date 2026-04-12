CУСПІЛЬСТВО

Президент України та перша леді привітали українців із Великоднем

12 квітня 2026, 09:52
president.gov.ua
Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська привітали українців із Великоднем.

Привітання опубліковано на сайті Офісу президента.

Глава держави наголосив, що повномасштабне вторгнення росії триває вже 1509 днів, однак Україна залишається непохитною.

"Ми подолали цю зиму. Найважчу в нашій історії. Але яка програла. Програла нам. І холод безславно відступив, і ми дочекалися своєї весни, і сьогодні разом відзначаємо свій Великдень", — сказав Зеленський.

Президент звернувся до слів, закарбованих у Софійському соборі: "Бог серед міста, і воно не похитнеться" — назвавши їх символом незламності України, її столиці та її людей.

Зеленський підкреслив, що війна точиться не лише на полі бою, а й у площині емоцій, духу та цінностей — правди проти брехні, надії проти розпачу. У цій боротьбі, за його словами, саме Великдень нагадує, де шукати світло і як не опускати рук.

П'ятий рік поспіль українці святкують Великдень в умовах війни. Президент наголосив, що жодна війна не зітре української ідентичності, родинних традицій і прагнення до миру.

"На Великдень як ніколи сильною є наша віра — віра в перемогу миру над війною", — підкреслив він, висловивши надію, що наступний Великдень стане першим мирним — для всієї країни і всіх українців.

Зеленський також подякував захисникам України та всім, хто щодня власними вчинками, мужністю і самовідданістю творить дива.

"Хай буде мир. І буде Україна. З Великоднем!"
 

Останні матеріали

Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Технології
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 16:10
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Технології
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Політика
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 11:46
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Cуспільство
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Політика
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:05
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Політика
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 11:11
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Політика
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Бізнес & Фінанси
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
Більше публікацій

