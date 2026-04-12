Президент України та перша леді привітали українців із Великоднем

Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська привітали українців із Великоднем.

Привітання опубліковано на сайті Офісу президента.

Глава держави наголосив, що повномасштабне вторгнення росії триває вже 1509 днів, однак Україна залишається непохитною.

"Ми подолали цю зиму. Найважчу в нашій історії. Але яка програла. Програла нам. І холод безславно відступив, і ми дочекалися своєї весни, і сьогодні разом відзначаємо свій Великдень", — сказав Зеленський.

Президент звернувся до слів, закарбованих у Софійському соборі: "Бог серед міста, і воно не похитнеться" — назвавши їх символом незламності України, її столиці та її людей.

Зеленський підкреслив, що війна точиться не лише на полі бою, а й у площині емоцій, духу та цінностей — правди проти брехні, надії проти розпачу. У цій боротьбі, за його словами, саме Великдень нагадує, де шукати світло і як не опускати рук.

П'ятий рік поспіль українці святкують Великдень в умовах війни. Президент наголосив, що жодна війна не зітре української ідентичності, родинних традицій і прагнення до миру.

"На Великдень як ніколи сильною є наша віра — віра в перемогу миру над війною", — підкреслив він, висловивши надію, що наступний Великдень стане першим мирним — для всієї країни і всіх українців.

Зеленський також подякував захисникам України та всім, хто щодня власними вчинками, мужністю і самовідданістю творить дива.

"Хай буде мир. І буде Україна. З Великоднем!"

