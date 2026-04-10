Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

В Одесі затримали іноземного кілера, який намагався вбити високопосадовця ВМС ЗСУ

10 квітня 2026, 13:53
Фото: СБУ
Кілером називають 37-річного жителя однієї з Балканських країн, завербованого російськими спецслужбістами.
Контррозвідка СБУ затримала в Одесі чоловіка, який, за даними слідства, намагався застрелити високопосадовця Військово-морських сил ЗСУ на замовлення росії.
 
Про це розповіли в СБУ.
 
За даними СБУ, у день замаху кілер із пістолетом і двома спорядженими магазинами зайняв позицію біля виїзду з житлового комплексу, де проживає український офіцер. Він імітував ремонт велосипеда, але вдягнув балаклаву і очікував на появу авто з військовим.
 
Коли машина наблизилась до виїзду, чоловік кинув велосипед під колеса машини і намагався відкрити вогонь по водію. У цей момент нападника затримала оперативна група контррозвідки та спецпризначенців. В СБУ кажуть, що вже тривалий час тримали фігуранта під "ковпаком" і документували кожен його крок.
 
Кілером називають 37-річного жителя однієї з Балканських країн, завербованого російськими спецслужбістами. За даними слідства, у лютому 2026 року він приїхав до Києва під виглядом туриста, а потім поїхав до Одеси виконувати російське замовлення. Вже в Одесі він отримав від куратора з рф геолокацію схрону, з якого забрав пістолет з глушником та набоями. Далі фігурант відстежував основні місця перебування та маршрути руху потенційної жертви, після чого "погодив" з російським спецслужбістом локацію запланованого замаху.
 
Слідчі повідомили іноземцю про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 ККУ — закінчений замах на вчинення терористичного акту. За цією статтею йому загрожує до 12 років тюрми. Нині чоловік перебуває під вартою.
СБУросія окупантивійна в Україні

Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється