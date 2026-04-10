В Одесі затримали іноземного кілера, який намагався вбити високопосадовця ВМС ЗСУ

Контррозвідка СБУ затримала в Одесі чоловіка, який, за даними слідства, намагався застрелити високопосадовця Військово-морських сил ЗСУ на замовлення росії.

Про це розповіли в СБУ.

За даними СБУ, у день замаху кілер із пістолетом і двома спорядженими магазинами зайняв позицію біля виїзду з житлового комплексу, де проживає український офіцер. Він імітував ремонт велосипеда, але вдягнув балаклаву і очікував на появу авто з військовим.

Коли машина наблизилась до виїзду, чоловік кинув велосипед під колеса машини і намагався відкрити вогонь по водію. У цей момент нападника затримала оперативна група контррозвідки та спецпризначенців. В СБУ кажуть, що вже тривалий час тримали фігуранта під "ковпаком" і документували кожен його крок.

Кілером називають 37-річного жителя однієї з Балканських країн, завербованого російськими спецслужбістами. За даними слідства, у лютому 2026 року він приїхав до Києва під виглядом туриста, а потім поїхав до Одеси виконувати російське замовлення. Вже в Одесі він отримав від куратора з рф геолокацію схрону, з якого забрав пістолет з глушником та набоями. Далі фігурант відстежував основні місця перебування та маршрути руху потенційної жертви, після чого "погодив" з російським спецслужбістом локацію запланованого замаху.

Слідчі повідомили іноземцю про підозру за ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 258 ККУ — закінчений замах на вчинення терористичного акту. За цією статтею йому загрожує до 12 років тюрми. Нині чоловік перебуває під вартою.