Буданов прогнозує швидке завершення війни в Україні

10 квітня 2026, 15:03
Буданов прогнозує швидке завершення війни в Україні
Джерело: tvmtm.online
За його словами, росія має "чіткий стимул досягти угоди".

Голова офісу президента України та головний український переговірник Кирило Буданов вважає, що війна в Україні може вже незабаром завершитись.

В інтервʼю Bloomberg він висловив думку, що москва та Київ наблизяться до компромісу, хоча обидві сторони зберігали максималістські умови.

"Вони всі розуміють, що війна має закінчитися. Ось чому вони ведуть переговори. Я не думаю, що це займе багато часу", — каже Буданов.

На його думку, росія має "чіткий стимул досягти угоди". Він пояснив, що росіяни, на відміну від українців, "витрачають власні гроші", а суми вже вираховуються у трильйонах.

Водночас Буданов не відповів, як може виглядати компроміс щодо території. За його словами, поки остаточного рішення не прийнято.

"Але, в принципі, всі зараз чітко розуміють межі того, що є прийнятним. Це величезний прогрес", — додав він.

Проте, як пишуть у Bloomberg, оптимістичну оцінку Буданова не поділяють у москві. За словами співрозмовника журналістів, у переговорах досягнуто мало реального прогресу, а обговорення гарантій безпеки значною мірою зайшли в глухий кут.

Джерела, близькі до кремля, кажуть, що вирішення конфлікту вимагатиме ширшої угоди, що виходить за межі москви та Києва, за участю США та Європи. Проте їхні лідери не мають єдиної думки щодо того, як має закінчитися війна. Один зі співрозмовників зазначив, що єдиним відчутним результатом переговорів цього року є те, що обидві сторони окреслили позиції, неприйнятні для іншої.

війнапереговориКирило Буданов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється