Уряд призначив нового голову митниці

10 квітня 2026, 14:07
Фото: vl.sfs.gov.ua
Ним став посадовець НАБУ Орест Мандзій.
Новим головою Державної митної служби України став працівник Національного антикорупційного бюро України Орест Мандзій. Подання про призначення Мандзія вніс міністр фінансів Сергій Марченко.
 
Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.
 
"Очікуємо від нового керівника продовження реформи митної служби, формування сучасної, прозорої й ефективної митної системи, яка працює на забезпечення фінансової стійкості держави", — написала вона.
 
Комісія, яка обирала голову митниці, складалася з трьох представників українського бізнесу та трьо міжнародних експертів з антикорупційного й митного напрямів. Вони обрали двох фіналістів конкурсу — Мандзія та Руслана Даменцова, також працівника НАБУ — і передали їх на розгляд міністра фінансів Марченка.
 
Зазначимо, закон про реформу митниці ухвалили у Верховній Раді ще восени 2024 року. Тоді ж його підписав і президент Володимир Зеленський. Зокрема, перезавантаження передбачає прозорий конкурс на посаду голови Державної митної служби за участі міжнародних організацій, а також переатестацію для всіх працівників протягом 18 місяців із призначення нового очільника.  Закон забезпечує політичну незалежність голови ДМС, адже звільнення відбуватимуться за висновком аудиту. 

 

Останні матеріали

Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Технології
Anthropic обмежила доступ до Mythos через кіберризики. Це новий етап у розвитку ШІ – Bloomberg
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 16:10
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Технології
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Політика
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 11:46
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Cуспільство
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Політика
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:05
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Політика
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 11:11
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Політика
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Бізнес & Фінанси
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
Більше публікацій

