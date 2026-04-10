Уряд призначив нового голову митниці

Новим головою Державної митної служби України став працівник Національного антикорупційного бюро України Орест Мандзій. Подання про призначення Мандзія вніс міністр фінансів Сергій Марченко.

Про це повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Очікуємо від нового керівника продовження реформи митної служби, формування сучасної, прозорої й ефективної митної системи, яка працює на забезпечення фінансової стійкості держави", — написала вона.

Комісія, яка обирала голову митниці, складалася з трьох представників українського бізнесу та трьо міжнародних експертів з антикорупційного й митного напрямів. Вони обрали двох фіналістів конкурсу — Мандзія та Руслана Даменцова, також працівника НАБУ — і передали їх на розгляд міністра фінансів Марченка.