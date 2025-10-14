Умєров отримав нового першого заступника

14 жовтня указом Президента України внесли кадрові зміни у структуру Ради національної безпеки і оборони.

За його словами, з посади першого заступника Секретаря звільнили генерал-полковника Руслана Хомчака, а натомість призначили генерал-майора Євгенія Острянського.

Умєров додав, що Острянський до цього працював заступником начальника Генерального штабу ЗСУ.

"Євгеній Острянський – офіцер із понад тридцятирічним досвідом військової служби, фахівець у стратегічному плануванні та оборонному управлінні. В Раді національної безпеки та оборони України пан Острянський займатиметься військовим блоком питань: координацією всіх питань із сектором Сил безпеки і оборони для посилення нашого війська, а також координацією та підготовкою засідань Ставки Верховного Головнокомандувача", - розповів Умєров.